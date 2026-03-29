Premier vietnamita urge diversificar suministro de crudo en refinería de Nghi Son

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó a la refinería de Nghi Son a diversificar sus fuentes de suministro de petróleo crudo y evitar la dependencia de un único proveedor, al subrayar que las fluctuaciones en el abastecimiento no constituyen solo un problema económico, sino también una cuestión de soberanía, seguridad y carácter humanitario.

Durante una reunión celebrada este 29 de marzo en la provincia de Thanh Hoa con directivos de la refinería, el jefe de Gobierno analizó la situación productiva de la planta y su papel en la garantía de la seguridad energética en el contexto actual.

El premier exhortó al establecimiento -en particular a inversionistas y entidades bancarias- a continuar la reestructuración de la oferta, las finanzas y la cartera de productos, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y reforzar la seguridad energética nacional, bajo el principio de “beneficios armoniosos y riesgos compartidos”.



En los últimos meses, el Ejecutivo ha intensificado las gestiones mediante reuniones, contactos telefónicos y comunicaciones con líderes de diversos países para asegurar el suministro de crudo, incluida la refinería y complejo petroquímico de Nghi Son, en medio de la volatilidad global que impacta el sector energético.

El Primer Ministro inspecciona el proyecto de la planta de almacenamiento de petróleo en la Zona Económica de Nghi Son. (Foto: VNA)

Como parte de estas acciones, el primer ministro encabezó previamente una inspección del terreno destinado a la construcción de una instalación de almacenamiento de crudo con capacidad para un millón de toneladas. El proyecto ocupará unas 60 hectáreas en el barrio de Hai Binh, también en Thanh Hoa, junto a la refinería.

El mandatario ordenó a las autoridades provinciales acelerar las gestiones con las familias afectadas por la recuperación de tierras y avanzar en la liberación de terrenos para la ejecución del proyecto.



Asimismo, instó al Ministerio de Industria y Comercio a dirigir al Grupo Nacional de Energía e Industria de Vietnam (PVN) para implementar la obra con carácter urgente y, paralelamente, estudiar la construcción de una instalación de almacenamiento de gas en la zona de Nghi Son, con el fin de fortalecer cuanto antes la seguridad energética del país./.