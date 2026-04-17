Provincia vietnamita acelera la preparación para la comercialización de gasolina E10

Ha Tinh, Vietnam (VNA) - En cumplimiento de la directriz del Primer Ministro sobre la aceleración de la hoja de ruta para el uso de combustibles de origen biológico, las empresas de distribución de petróleo y gas licuado en la provincia de Ha Tinh ultiman los preparativos técnicos y logísticos para iniciar la venta masiva de gasolina E10 a partir de mediados de abril de 2026, garantizando el suministro.

Según la Directiva n.º 09/CT-TTg, del 19 de marzo de 2026, la comercialización de E10 ha sido adelantada dos meses respecto al plan inicial. En respuesta, las empresas del sector han intensificado las inversiones en infraestructura y en sistemas de mezcla de combustibles.

En el caso de PVOIL Vung Ang, filial de la Compañía de Petróleo y Gas de Vung Ang, la instalación de sistemas de mezcla in-tank e in-line fue completada a finales de 2025. Con una capacidad de entre 25.000 y 30.000 m³ mensuales, la empresa ya suministra gasolina E10 en el 100% de sus estaciones desde comienzos de 2026.

Por su parte, Petrolimex Ha Tinh, que gestiona una red de 82 estaciones de servicio y posee una importante cuota de mercado, avanza en las últimas fases de preparación técnica. Desde el 15 de abril de 2026 inició la conversión de productos, que incluye la limpieza de tanques, la desinfección de sistemas y la formación del personal. La empresa prevé completar la cobertura total de E10 en la segunda mitad de mayo.

En la actualidad, la provincia cuenta con una red de 242 estaciones de servicio, respaldadas por cuatro comerciantes principales locales y 17 distribuidores de otras provincias. La capacidad total de almacenamiento supera los 129.000 m³, lo que asegura condiciones favorables para la transición.

Las autoridades provinciales han reforzado las labores de información pública para promover el uso de combustibles más limpios, al tiempo que intensifican las inspecciones para garantizar la calidad del producto, la transparencia de precios y la protección de los consumidores.

El Departamento de Industria y Comercio de Ha Tinh ha señalado que continúa coordinando medidas de apoyo a las empresas para agilizar los procedimientos administrativos vinculados a la inversión en infraestructura energética. Asimismo, se reforzará la supervisión del cumplimiento de las normas de calidad, medición y facturación electrónica, con el fin de evitar distorsiones del mercado o desabastecimientos.

En paralelo, distribuidores y estaciones de servicio realizan la adecuación de sus sistemas de almacenamiento y equipos técnicos, en cumplimiento de las normativas vigentes sobre calidad, precios y seguridad en el manejo de la gasolina E10.

Con estos preparativos, Ha Tinh se encamina a la adopción de este combustible como parte de su transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible./.