Política

Vietnam se adelanta a la crisis del combustible para garantizar el suministro nacional, afirma portavoz

Vietnam ha venido aplicando de forma activa y coordinada una serie de medidas para asegurar la seguridad energética nacional y evitar posibles escaseces de combustible destinadas a la producción, las actividades comerciales y el consumo diario, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam ha venido aplicando de forma activa y coordinada una serie de medidas para asegurar la seguridad energética nacional y evitar posibles escaseces de combustible destinadas a la producción, las actividades comerciales y el consumo diario, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.


En respuesta a preguntas de la prensa sobre los esfuerzos del país para garantizar el suministro de combustible en medio de la compleja situación en el Medio Oriente, la vocera indicó que las agencias competentes y las empresas importadoras y exportadoras han mantenido una estrecha coordinación con socios internacionales para asegurar el cumplimiento pleno y oportuno de los contratos de suministro a largo plazo previamente firmados.


Esto se considera una solución clave para estabilizar el abastecimiento y reducir al mínimo el impacto de posibles fluctuaciones imprevistas en el mercado energético mundial, subrayó.


Al mismo tiempo, Vietnam está reforzando la cooperación con otros socios para diversificar sus fuentes de combustible y disminuir la dependencia de un único mercado.


Las autoridades también siguen de cerca la evolución de la situación regional e internacional con el fin de asesorar y proponer medidas de respuesta adecuadas.


La portavoz afirmó que, gracias a una gestión proactiva y flexible, junto con una estrecha coordinación entre ministerios, sectores y empresas, Vietnam está en condiciones de mantener un suministro estable de combustible, respaldar el desarrollo socioeconómico y satisfacer la demanda de la población en cualquier escenario./.

VNA
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