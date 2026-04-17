Vietnam garantiza estabilidad y oferta aérea para festividades de 2026

Hanoi (VNA) - El mercado aéreo de Vietnam muestra una evolución positiva de cara a las festividades de la Conmemoración de los Reyes Hung (décimo día del tercer mes lunar, que en 2026 caerá el 26 de abril) y el puente festivo del 30 de abril al 1 de mayo, que incluye el Día de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional y el Día Internacional del Trabajo.



A pesar de la volatilidad en los precios internacionales del combustible causada por las tensiones en Medio Oriente, la gestión flexible del Gobierno de Vietnam mediante la reducción de impuestos y tasas sobre el carburante y la infraestructura ha permitido mantener la estabilidad operativa del sector y evitar la escasez de billetes en las rutas nacionales.



La disposición de los dos festividades en fechas cercanas ha facilitado que los viajeros organicen sus itinerarios con mayor antelación, lo cual ha contribuido a distribuir la demanda de manera más uniforme a lo largo de las vacaciones y a reducir la presión sobre los días tradicionalmente considerados como picos de tráfico.



Durante las jornadas iniciales de este período vacacional, que comprenden los días 25, 26, 29 y 30 de abril, las estadísticas de reserva en las rutas turísticas que parten desde Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh muestran niveles de ocupación moderados con una disponibilidad de asientos considerable.



Un dato relevante que refleja esta capacidad de respuesta de las aerolíneas es la ruta troncal entre Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi, donde la ocupación oscila apenas entre el 20% y el 40%, evidenciando que el suministro actual cubre con suficiencia las necesidades del mercado nacional.



No obstante, esta tendencia de disponibilidad holgada contrasta con el comportamiento de ciertos trayectos hacia destinos turísticos de nicho donde la demanda es excepcionalmente alta y las tasas de ocupación ya superan el 90%.



Entre estas rutas específicas se encuentran las que conectan Ciudad Ho Chi Minh con las localidades de Tuy Hoa y Con Dao, así como los vuelos desde la capital, Hanoi, hacia Tuy Hoa, Chu Lai y Dong Hoi.



En cambio, la demanda de retorno hacia las grandes urbes se intensifica significativamente hacia el final del puente festivo, especialmente con destino a Ciudad Ho Chi Minh, aunque en términos generales las reservas desde las provincias hacia los centros económicos aún no alcanzan niveles críticos en la mayoría de los trayectos, con excepciones puntuales como las rutas Con Dao-Ciudad Ho Chi Minh y Dong Hoi-Hanoi que mantienen ocupaciones superiores al 80%.



Respecto al comportamiento de las tarifas aéreas, el análisis de precios para la primera fase de las vacaciones sitúa los billetes de clase económica en la ruta Hanoi-Ciudad Ho Chi Minh entre los 136 y 148 dólares.



En este segmento, las aerolíneas Vietnam Airlines y Bamboo Airways lideran los precios máximos con cotizaciones de hasta 159 dólares, mientras que Vietjet Air y Vietravel Airlines ofrecen alternativas que fluctúan entre los 121 y 148 dólares.



Estos valores resultan comparables a los registrados durante el pasado Año Nuevo Lunar de 2026 y representan un incremento moderado de entre el 8% y el 10% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que refleja un ajuste controlado frente al aumento de los costes operativos.



En las rutas hacia los balnearios y centros turísticos más alejados, los precios muestran un repunte notable en los días previos a las festividades, con trayectos como Hanoi-Phu Quoc alcanzando los 182 dólares en la aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines, mientras que hacia Da Nang los precios varían entre 68 y 144 dólares dependiendo de la compañía y el punto de origen.



La tensión sobre los precios y la disponibilidad se desplaza hacia el cierre de las vacaciones, donde el monitoreo del 3 de mayo revela que rutas como Cam Ranh-Hanoi alcanzan los 159 dólares y muchos vuelos de regreso a las metrópolis ya han agotado por completo sus plazas en clase económica, subrayando la importancia de la planificación anticipada para los trayectos de retorno./.