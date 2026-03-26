Provincia de An Giang impulsa turismo de cara a APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia de An Giang, en el delta del Mekong, recibió a más de 8,2 millones de turistas en el primer trimestre de 2026, lo que significa el cumplimiento de más del 33% de su objetivo anual, según el Departamento de Turismo de la localidad.



Del total, los visitantes internacionales superaron los 829.400, para un aumento interanual de más del 70%, mientras que los ingresos por turismo alcanzaron 857,3 millones de dólares, un incremento del 52,6% respecto al mismo período del año anterior.



El turismo en la provincia registró un fuerte crecimiento, consolidando su posición como uno de los principales destinos de la región. La isla de Phu Quoc sigue atrayendo a la mayoría de los viajeros internacionales, con más de 817.660 visitantes, lo que representa más del 98,5% del total de llegadas de extranjeros a la provincia.



El director del Departamento provincial de Turismo, Bui Quoc Thai, afirmó que Phu Quoc se está consolidando como una marca turística fuerte, capaz de competir con destinos regionales. La provincia también intensifica los preparativos para los eventos de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, que se celebrarán en la zona especial de Phu Quoc.



Por las noches, los coches se congregan en el complejo Sunset Town para disfrutar del ocio en la zona especial de Phu Quoc. (Foto: VNA)



En el marco de su plan de desarrollo turístico para el periodo 2025-2030, con una visión a 2035, An Giang aspira a convertir a Phu Quoc en un centro de servicios de turismo ecológico y marino de alta calidad, con proyección nacional e internacional.



La provincia está priorizando la inversión en infraestructura para la industria sin humo. A finales de 2025, contaba con más de 320 proyectos turísticos que abarcaban más de 10.000 hectáreas, con un capital registrado total de casi 16,1 mil millones de dólares. Importantes corporaciones, como Vingroup, Sun Group, BIM Group y CEO Group, invierten en grandes complejos turísticos, zonas urbanas y centros de entretenimiento en la isla de Phu Quoc.



An Giang también se centra en la transformación digital y las conexiones turísticas regionales, al tiempo que promueve productos turísticos distintivos como el turismo espiritual-cultural, ecológico, marítimo e insular, agrícola y comunitario. Entre sus principales mercados emisores se encuentran Corea del Sur, China, India, Taiwán (China), Camboya y los países de habla rusa, además de los principales centros turísticos nacionales.



La provincia tiene como objetivo recibir alrededor de 25 millones de visitantes en 2026, incluyendo más de 2,1 millones de llegadas internacionales, en su esfuerzo por convertir el turismo en un sector económico clave asociado al crecimiento verde y al desarrollo sostenible./.