Vietnam transforma espacios de ferias y exposiciones en destinos atractivos

Hanoi (VNA)- En la tendencia hacia una economía creativa, muchos países han pasado de ver las ferias y exposiciones como simples lugares para eventos a posicionarlas como experiencias de valor múltiple. Esto plantea la necesidad de que Vietnam renueve su enfoque para transformar estos espacios en productos turísticos atractivos.



En la práctica, los centros de ferias y exposiciones nacionales hasta ahora se han centrado en eventos de corta duración, con poca continuidad y escaso atractivo para los turistas. Las razones incluyen planificación fragmentada, limitaciones de espacio e infraestructura, y dificultades para integrar actividades culturales, de entretenimiento y servicios, lo que hace que la experiencia sea monótona y que el valor económico dependa únicamente de la frecuencia de los eventos.



La apertura del Centro Nacional de Ferias y Exposiciones (VEC) en Dong Anh, Hanoi, ha generado nuevas expectativas. Grandes eventos como la exposición “80 años de Independencia - Libertad - Felicidad”, la Feria de Otoño 2025, la Feria de Primavera 2026 o programas artísticos han comenzado a atraer público, mostrando el potencial para crear un destino cultural y de entretenimiento.



Sin embargo, según expertos, estas actividades siguen siendo puntuales y no logran conformar un recorrido continuo de experiencias.



El profesor y doctor Tran Tho Dat, exrector de la Universidad de Economía, señala que es necesario pasar de una mentalidad de “infraestructura para eventos” a una de “plataforma de valor integral”, operando de manera continua con múltiples funciones económicas, culturales y turísticas.



Los modelos exitosos en el mundo se desarrollan de manera integrada y flexible. Durante el día se realizan seminarios y exposiciones; por la noche se desarrollan actividades de economía nocturna y espectáculos artísticos; en días normales sirven a la comunidad, y en picos organizan grandes eventos.



Para un desarrollo sostenible, se deben crear productos experienciales diferenciados, vinculados con la profundidad cultural e histórica, y conectarlos con otros destinos para formar rutas y tours turísticos.



Nguyen Van Tai, director de Vietsense Travel, dijo que los turistas actualmente buscan tres elementos clave: lugares para fotos (“check-in”), experiencias y gastronomía. Por ello, es necesario generar atractivos visuales, desarrollar experiencias multisensoriales, ofrecer espectáculos de alta calidad con frecuencia, y combinar servicios de gastronomía, compras y entretenimiento in situ.



Además, comentó, fortalecer la cooperación con agencias de viajes, promover asociaciones público-privadas y establecer mecanismos operativos flexibles aumentará la competitividad. Esto también constituye la base para desarrollar el turismo MICE, uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria turística.



Tomando como referencia el Centro Nacional de Convenciones, los expertos proponen aprovechar la proximidad a la Ciudadela de Co Loa y a los pueblos artesanales para crear productos distintivos basados en el patrimonio, la tecnología creativa y la comunidad.



Algunas ideas incluyen programas de mapeo 3D “Noche en Co Loa”, parques de experiencias históricas, espacios de mercado creativo o la “Casa del Patrimonio 360°” con tecnología VR/AR.



Según los especialistas, el modelo que combine turismo de eventos, tecnología digital y la identidad cultural será clave para atraer visitantes, incrementar el gasto turístico y elevar la marca del turismo vietnamita./.

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