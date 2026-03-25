Turismo

Feria de Comercio y Turismo Bac Ninh 2026 cuenta con más de 200 stands

La ceremonia de inauguración de la Feria de Comercio y Turismo Bac Ninh 2026 se realizó con la participación de líderes del Comité Popular Provincial, el Departamento de Innovación, Transformación Verde y Promoción Industrial y el Departamento de Impulso comercial, dependientes del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, junto con muchas empresas, cooperativas y artesanos.

Los visitantes en la feria (Fuente: VNA)
Los visitantes en la feria (Fuente: VNA)

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - La ceremonia de inauguración de la Feria de Comercio y Turismo Bac Ninh 2026 se realizó con la participación de líderes del Comité Popular Provincial, el Departamento de Innovación, Transformación Verde y Promoción Industrial y el Departamento de Impulso comercial, dependientes del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, junto con muchas empresas, cooperativas y artesanos.

La feria constituye una de las actividades principales para dar la bienvenida al festival “Regresar a la tierra de patrimonio 2026”. El evento se vincula a la ceremonia de recepción del reconocimiento de la UNESCO, que inscribe el oficio de elaboración de pinturas populares Dong Ho en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Asimismo, también celebra la inscripción del Complejo Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En su discurso de inauguración, el director del Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Bac Ninh, Nguyen Minh Hieu, enfatizó que la Feria no solo constituye una simple actividad de promoción comercial, sino también un espacio de convergencia entre los valores tradicionales, el comercio, la cultura y el turismo.

La provincia de Bac Ninh espera que la feria se convierta en un destino comercial de confianza y en un espacio dinámico de promoción comercial, donde las empresas puedan cooperar en la producción, buscar socios, firmar contratos y ampliar sus mercados.

Al mismo tiempo, servirá como plataforma para la exhibición de productos y la promoción de circuitos turísticos dirigidos a la población y a los visitantes, contribuyendo así a difundir el valor de los bienes y de los patrimonios culturales reconocidos por la UNESCO.

El Departamento de Industria y Comercio de Bac Ninh reafirmó su compromiso de seguir acompañando a las empresas, impulsar las actividades de promoción comercial, fortalecer la conexión entre la oferta y la demanda y desarrollar el mercado en una dirección más profesional, moderna y sostenible, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo socioeconómico de la provincia.

La feria de este año cuenta con 200 stands de las provincias y ciudades del país que exhiben los productos de OCOP (Cada comuna un producto), especialidades regionales, artesanías, productos industriales rurales destacados y servicios turísticos.

El Comité Popular de la provincia de Bac Ninh aprovechó esta ocasión para entregar el título “Artesano Popular” a Nguyen Dinh Vinh, de la comuna de Lien Bao, así como el título de “Artesano Meritorio” a otros cuatro individuos, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la preservación y promoción de los valores culturales tradicionales en el sector de artesanía.

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La entrega de títulos a los artesanos (Fuente: VNA)

La feria se extenderá hasta el 30 de marzo./.

VNA
#Feria Bac Ninh 2026 #patrimonio UNESCO Vietnam #productos OCOP Vietnam
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