Ciudad central de Hue supera los 1,9 millones de visitantes en el primer trimestre de 2026

Hue, Vietnam (VNA) — La ciudad centrovietnamita de Hue recibió más de 1,9 millones de turistas y generó unos 179 millones de dólares en ingresos turísticos durante el primer trimestre de 2026, consolidando un fuerte crecimiento interanual impulsado por su agenda cultural y de promoción.



Entre enero y marzo, Hue recibió más de 1,9 millones de turistas, lo que supone un aumento interanual del 31,3%. De ese total, más de 843.000 fueron visitantes internacionales (+26,7%), mientras que los nacionales superaron los 1,05 millones (+35,2%).



Los ingresos por turismo alcanzaron más de 179 millones de dólares estadounidenses, un alza del 71,4% respecto al mismo período de 2025.



Las autoridades locales atribuyen estos resultados a la intensificación de las campañas de promoción turística desde inicios de año, entre las que destaca el Festival de Primavera, integrado en el Festival Hue 2026, organizado bajo un modelo de cuatro estaciones. El programa incluye recreaciones de ceremonias imperiales y festividades tradicionales, orientadas a reforzar el atractivo cultural del destino.



De cara a los próximos meses, la ciudad apuesta por mantener el impulso con una amplia agenda de eventos. Entre abril y junio se celebrará el Festival de Verano, cuyo eje será la Semana del Festival Hue 2026 bajo el lema “Patrimonio cultural con integración y desarrollo”. El evento reunirá a compañías artísticas nacionales e internacionales en escenarios patrimoniales restaurados.



Solo en abril, Hue desplegará una serie de actividades culturales y turísticas, entre ellas el programa “La Ciudadela Iluminada”, el Festival del Palacio Hue Nam, exposiciones de orquídeas y bonsáis, experiencias gastronómicas y el “Banquete Real Nocturno”. Asimismo, el espectáculo nocturno en la Ciudadela Imperial, “Palacio Real Mágico”, se perfila como uno de los principales atractivos para los visitantes.



La programación anual se completa con el Festival de Otoño (julio-septiembre), centrado en las celebraciones del Medio Otoño, el Festival de Linternas y espectáculos tradicionales, y el Festival de Invierno, con énfasis en actividades musicales.



Según Hoang Viet Trung, director del Centro de Conservación de Monumentos de la Antigua Capital de Hue, el Festival Hue 2026 contempla cerca de 80 actividades culturales y artísticas a lo largo del año, con el objetivo de valorizar el patrimonio, preservar la identidad cultural local y atraer a más turistas.



En paralelo, la ciudad busca diversificar sus mercados mediante el impulso del turismo marítimo. En 2026, el puerto de Chan May prevé recibir cerca de 88 cruceros, casi el doble que el año anterior, con unos 260.000 pasajeros procedentes principalmente de Europa, América del Norte y el noreste de Asia.



Para el conjunto del año, Hue se ha fijado la meta de recibir entre 7 y 7,5 millones de visitantes, lo que representaría un crecimiento de entre el 12% y el 20%, y alcanzar ingresos turísticos de unos 600 millones de dólares, un aumento estimado de entre el 15% y el 18% interanual./.

VNA