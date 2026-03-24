Turismo

Turismo de Vietnam impulsará transformación digital y crecimiento verde

La Feria Internacional de Turismo de Vietnam - VITM 2026 contará con 450 stands de las empresas de promoción turística nacionales e internacionales, las aerolíneas, las organizaciones turísticas internacionales y más de 600 empresas.

En el programa de presentación de la VITM 2026 (Fuente: VNA)
En el programa de presentación de la VITM 2026 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Feria Internacional de Turismo de Vietnam - VITM 2026 contará con 450 stands de las empresas de promoción turística nacionales e internacionales, las aerolíneas, las organizaciones turísticas internacionales y más de 600 empresas.

Según el plan, VITM 2026 se llevará a cabo del 9 al 12 de abril en el Centro de Exposición Internacional ICE en Hanoi bajo el tema “Transformación digital y crecimiento verde - Mejorar el turismo vietnamita”.

En el programa de presentación de la VITM 2026, celebrado la tarde del 23 de marzo en Hanoi, representantes de la Asociación de Turismo de Vietnam señalaron que este tema se considera una orientación transversal para el desarrollo del turismo vietnamita en el nuevo contexto.

En la actualidad, la transformación digital y el crecimiento verde se están consolidando como dos motores clave que permiten al sector turístico mejorar su competitividad, adaptarse a los rápidos cambios del mercado y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Se prevé que la VITM 2026 cuente con la participación de 15 países y territorios, junto con 34 provincias y ciudades de Vietnam, con el objetivo de promocionar destinos, presentar productos y buscar oportunidades de cooperación.
Uno de los puntos destacados de la VITM 2026 es el programa de conexión comercial (B2B) entre empresas turísticas vietnamitas e internacionales, que se celebrará el 9 de abril y estará reservado a las entidades previamente registradas en la feria.

Se prevé que esta actividad atraiga a unos 80 mil visitantes y entre 350 y 400 compradores, incluidos unos 150 turoperadores procedentes de los mercados clave de Vietnam y cerca de 200 empresas de viajes nacionales que participarán en encuentros, intercambios de información y firma de acuerdos de cooperación.

Del 10 al 12 de abril, la feria abrirá sus puertas a empresas y al público para la visita, las transacciones y la adquisición de productos turísticos.

Las agencias de promoción turística organizarán además diversos programas para promocionar destinos, presentar nuevos productos y lanzar paquetes de estímulo de la demanda.

En 2026, el sector turístico se fija como objetivo recibir a 25 millones de visitantes internacionales, lo que representa tanto una oportunidad como un gran desafío, especialmente en un contexto de lenta recuperación económica mundial y persistentes incertidumbres. No obstante, los esfuerzos y la determinación de las localidades, las empresas y las asociaciones están sentando una base positiva para que todo el sector avance hacia el cumplimiento de las metas trazadas./.

VNA
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