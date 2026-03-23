Días de la Cultura Rusa en Vietnam 2026: Fortalecimiento del intercambio y la amistad

Hanoi (VNA) – Del 23 al 27 de marzo de 2026, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Rusia y la Embajada de Moscú en Hanoi, llevará a cabo los “Días de la cultura rusa en Vietnam 2026”.



Este evento, que tendrá como sedes principales las urbes de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, se fundamenta en los resultados de la visita oficial a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) To Lam en mayo de 2025 y busca materializar el Programa de cooperación cultural bilateral para el período 2025-2027. La ceremonia de apertura se realizará hoy en el Palacio cultural de la amistad Vietnam-Soviética en Hanoi, bajo la presidencia conjunta de los viceministros de cultura de Vietnam Ta Quang Dong y de Rusia Andrey Malyshev, marcando un hito en la promoción de los valores tradicionales y la identidad del pueblo ruso.



El eje central de las actividades artísticas será la presentación del célebre Coro folclórico ruso de Omsk con su programa titulado “Herederos de Siberia”, el cual se presentará en Hanoi el 23 de marzo y en el Teatro del Ejército en Ciudad Ho Chi Minh el día 25.



El repertorio incluirá canciones populares icónicas y danzas folclóricas vibrantes, integrando elementos de ballet y orquesta que recrean de manera vívida la vida y el alma de los habitantes de la región siberiana.



Según los organizadores, esta combinación armoniosa de música, danza y vestuario tradicional no solo honra el patrimonio histórico de Rusia, sino que también transmite mensajes de amor a la Patria y el orgullo de preservar los legados culturales para las futuras generaciones.



De manera paralela a las artes escénicas, se inaugurará la exposición “Patrimonio cultural de Rusia”, la cual exhibirá cerca de 30 obras fotográficas sobre sitios naturales y culturales rusos inscritos en la lista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de productos de artes aplicadas, artesanías finas y trajes tradicionales.



Esta muestra brindará al público vietnamita una oportunidad única para profundizar en el conocimiento de la historia y el carácter de la nación euroasiática. Asimismo, en el marco de esta semana cultural, se celebrará en Hanoi la segunda reunión del grupo de trabajo Vietnam-Rusia sobre cooperación cultural, donde se evaluarán los logros obtenidos tras el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2025 y se discutirán nuevas iniciativas estratégicas.



Entre los planes de cooperación futura que se debatirán en dicha reunión, destaca la posibilidad de organizar el prestigioso Concurso internacional de música Tchaikovsky en Vietnam, así como programas de intercambio para fotógrafos de ambos países bajo temas de belleza paisajística.



Las autoridades de ambos países también planean intensificar la colaboración en festivales de cine, formación artística y gestión de museos.



La organización de los Días de la Cultura Rusa en 2026 no solo acerca los tesoros culturales de Rusia a la audiencia vietnamita, sino que consolida la amistad tradicional y la comprensión profunda entre ambas naciones en un contexto de cooperación estratégica integral./.

VNA