Halterófilo vietnamita gana bronce en el Campeonato Mundial Juvenil 2026

Hanoi (VNA) – El pesista vietnamita K’Duong consiguió la primera medalla para su país en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2026, inaugurado en Egipto el 2 de mayo.



Compitiendo en la categoría masculina de 60 kg, K’Duong finalizó en tercer lugar para colgarse la medalla de bronce tras una actuación consistente en las modalidades de arrancada y dos tiempos.



El evento contó con la participación de 17 atletas. En el arranque, el halterófilo vietnamita registró su mejor intento de 125 kg tras tres levantamientos, ubicándose tercero. Mantuvo la misma posición en la modalidad de envión con una mejor marca de 157 kg.



Su total combinado de 282 kg le aseguró el tercer puesto en el podio.



El chino Kang Lixin ganó la medalla de oro con un total de 290 kg, mientras que su compatriota Kuang Chengmin obtuvo la plata con 289 kg. Kuang logró el mejor arranque de la competencia con 127 kg, y Kang lideró el envión con un levantamiento máximo de 164 kg.



También compitió en la jornada inaugural por Vietnam la atleta Y Lien en la categoría femenina de 53 kg, sin lograr ubicarse entre las medallistas.



La china Peng Tianfeng se adjudicó el título en los 53 kg femeninos con un total de 203 kg. La tailandesa Natcha Kaewnoi obtuvo la plata con 195 kg, mientras que la griega Maria Stratoudaki se llevó el bronce con 188 kg.



El Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2026 continuará hasta el 8 de mayo./.

VNA