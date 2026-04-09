Cultura-Deporte

Pesista vietnamita gana plata en el Campeonato Paralímpico Asia–Oceanía

El halterófilo vietnamita Le Van Cong conquistó la medalla de plata en la categoría masculina de hasta 49 kg en el Campeonato de Halterofilia Paralímpica Asia–Oceanía 2026, que se celebra en Bangkok del 7 al 12 de abril.

El halterófilo vietnamita Le Van Cong. (Fuente: VNA)
El halterófilo vietnamita Le Van Cong. (Fuente: VNA)

Bangkok (VNA) – El halterófilo vietnamita Le Van Cong conquistó la medalla de plata en la categoría masculina de hasta 49 kg en el Campeonato de Halterofilia Paralímpica Asia–Oceanía 2026, que se celebra en Bangkok del 7 al 12 de abril.

Van Cong levantó con éxito 163 kg, ocupando el segundo lugar en la prueba y demostrando una vez más su calidad en el escenario regional.

La medalla de oro fue para Abdul Hadi, de Indonesia, con un levantamiento de 179 kg, mientras que Yerbolat Karibay, de Kazajistán, obtuvo el bronce con 157 kg.

El campeonato de este año reúne a 249 atletas de 23 países y territorios, lo que lo convierte en uno de los eventos de deporte paralímpico más importantes de la región en 2026.

El torneo también marca la primera vez que Bangkok acoge una competición internacional de halterofilia paralímpica en cinco años, desde la Copa del Mundo de 2021, atrayendo a numerosos atletas destacados de Asia y Oceanía.

A pesar de encontrarse en la etapa final de su carrera, Van Cong continúa manteniendo una forma impresionante y un fuerte espíritu competitivo. Su medalla de plata en Bangkok se considera un merecido reconocimiento a su perseverancia, además de contribuir a la acumulación de puntos en el ranking de cara a grandes competiciones como los Juegos Paralímpicos Asiáticos de 2026 y los Juegos Paralímpicos de 2028.

Nacido en la provincia de Ha Tinh, Van Cong es ampliamente considerado un símbolo del movimiento paralímpico de Vietnam. Hizo historia al ganar la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, la primera presea dorada paralímpica lograda por la delegación vietnamita.

Posteriormente, sumó una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021) y una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024, consolidando aún más su estatus como uno de los paraatletas más laureados del país./.

VNA
#Le Van Cong #Campeonato de Halterofilia Paralímpica Asia–Oceanía
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El halterófilo Le Van Cong recibe Medalla de Oro de Francia

El halterófilo Le Van Cong recibe Medalla de Oro de Francia

El halterófilo paralímpico vietnamita Le Van Cong fue galardonado con la Medalla de Oro del Ministerio de Deportes, Juventud y Vida comunitaria de Francia, un prestigioso reconocimiento que honra sus contribuciones y logros excepcionales a lo largo de casi una década compitiendo al más alto nivel.

Ver más

El sitio histórico y paisajístico de Yen Tu fue reconocido como monumento nacional especial en 2012 y como Patrimonio Cultural de la Humanidad por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2025. (Fuente: VNA)

Digitalización convierte patrimonio en motor económico en Vietnam

La Resolución N° 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional no solo proporciona una guía para el desarrollo socioeconómico, sino que también abre enormes oportunidades para preservar y promover los valores culturales tradicionales.

Aldea de abanicos de Chang Son preserva su artesanía tradicional

Aldea de abanicos de Chang Son preserva su artesanía tradicional

En medio del ritmo acelerado de la vida moderna, la aldea artesanal de Chang Son, en Hanoi, continúa preservando la tradición centenaria de la fabricación de abanicos, al tiempo que incorpora herramientas tecnológicas para mejorar la producción y ampliar su promoción en el mercado.

Desfile del club de artes marciales Son Long de la provincia de Eure-et-Loir en el carnaval de la ciudad de Chateaudun. Foto: VNA

Destacan presencia de Vietnam en el desfile de Châteaudun

Las presentaciones con fuerte identidad vietnamita dejaron una notable impresión en el segundo desfile de carnaval bajo el tema “Un mundo maravilloso”, organizado por la ciudad de Châteaudun, provincia de Eure-et-Loir, Francia.

El cuarto Festival del Libro y la Cultura Nocturna en la Calle del Libro de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Calle del Libro en Ciudad Ho Chi Minh, diez años cultivando lectura

Ubicada en el centro de Ciudad Ho Chi Minh, junto a la Catedral de Notre-Dame y la Oficina Central de Correos, la Calle del Libro Nguyen Van Binh, tras una década de desarrollo, se ha consolidado como un espacio cultural distintivo que contribuye a fomentar el hábito de la lectura.

Pagoda Hang Cong, singular templo rosado en An Giang

Pagoda Hang Cong, singular templo rosado en An Giang

Ubicada en la comuna de Tri Ton, provincia de An Giang, la pagoda Krang Kroch (también conocida como pagoda Hang Cong) es un templo budista khmer de la tradición Theravada con más de 100 años de antigüedad, estrechamente ligado a la vida cultural y espiritual de la comunidad khmer en la región de Bay Nui. Destacada por su inusual color rosado, la pagoda presenta una arquitectura típica khmer tradicional y no solo es un lugar de práctica religiosa, sino también un atractivo destino turístico para quienes desean explorar la rica cultura de An Giang.

Jugadores vietnamitas en un partido. (Fuente: VNA)

Vietnam mejora su posición en el ranking FIFA

La selección nacional de fútbol de Vietnam subió nueve peldaños para ocupar el lugar 99 en el ranking mundial, según la última clasificación publicada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) luego de los Días FIFA en marzo de 2026.

Mercado de sombreros cónicos en Hanoi preserva tradición

Mercado de sombreros cónicos en Hanoi preserva tradición

Desde las 4:30 de la mañana, bajo las luces parpadeantes, el mercado de sombreros cónicos en la aldea de Chuong (Hanoi) se llena de risas y conversaciones. El mercado, que dura solo unas tres horas los días 4, 10, 14, 20, 24 y 30 de cada mes lunar, contribuye a mantener viva una aldea artesanal tradicional con más de 300 años de antigüedad.

Desarrollo cultural impulsa el crecimiento sostenible en Ciudad Ho Chi Minh

Desarrollo cultural impulsa el crecimiento sostenible en Ciudad Ho Chi Minh

La Resolución 80 del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita establece una visión estratégica que sitúa la cultura al mismo nivel que la economía y la política. En Ciudad Ho Chi Minh, la implementación de estas políticas innovadoras no solo es una tarea política clave, sino también una solución para el desarrollo sostenible de una megaciudad de más de 14 millones de habitantes.