Pesista vietnamita gana plata en el Campeonato Paralímpico Asia–Oceanía

Bangkok (VNA) – El halterófilo vietnamita Le Van Cong conquistó la medalla de plata en la categoría masculina de hasta 49 kg en el Campeonato de Halterofilia Paralímpica Asia–Oceanía 2026, que se celebra en Bangkok del 7 al 12 de abril.



Van Cong levantó con éxito 163 kg, ocupando el segundo lugar en la prueba y demostrando una vez más su calidad en el escenario regional.



La medalla de oro fue para Abdul Hadi, de Indonesia, con un levantamiento de 179 kg, mientras que Yerbolat Karibay, de Kazajistán, obtuvo el bronce con 157 kg.



El campeonato de este año reúne a 249 atletas de 23 países y territorios, lo que lo convierte en uno de los eventos de deporte paralímpico más importantes de la región en 2026.



El torneo también marca la primera vez que Bangkok acoge una competición internacional de halterofilia paralímpica en cinco años, desde la Copa del Mundo de 2021, atrayendo a numerosos atletas destacados de Asia y Oceanía.



A pesar de encontrarse en la etapa final de su carrera, Van Cong continúa manteniendo una forma impresionante y un fuerte espíritu competitivo. Su medalla de plata en Bangkok se considera un merecido reconocimiento a su perseverancia, además de contribuir a la acumulación de puntos en el ranking de cara a grandes competiciones como los Juegos Paralímpicos Asiáticos de 2026 y los Juegos Paralímpicos de 2028.



Nacido en la provincia de Ha Tinh, Van Cong es ampliamente considerado un símbolo del movimiento paralímpico de Vietnam. Hizo historia al ganar la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, la primera presea dorada paralímpica lograda por la delegación vietnamita.



Posteriormente, sumó una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021) y una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024, consolidando aún más su estatus como uno de los paraatletas más laureados del país./.

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