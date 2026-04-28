Muestra cultural de regiones montañosas de Vietnam abrirá en mayo

Hanoi (VNA) – Una exposición cultural de gran escala dedicada al patrimonio y la transformación de las regiones montañosas de Vietnam se celebrará en la provincia norteña de Son La del 8 al 10 de mayo.



Concebida como un espacio cultural integrado, la muestra “Huong sac vung cao” (Colores de las tierras altas) reunirá imágenes artísticas y de archivo, junto con objetos representativos, para reflejar la vida cultural y social de las comunidades étnicas, destacar la atención del Partido y el Estado a las zonas montañosas y mostrar los avances en el desarrollo local.



La muestra abarcará diversos temas, desde paisajes naturales y arquitectura tradicional hasta mercados de altura y la vida cotidiana, ofreciendo una visión vívida y multidimensional de las regiones montañosas del país.



Uno de los ejes centrales será un espacio temático dedicado a los valores culturales tradicionales, incluidos trajes, instrumentos musicales, rituales, creencias y artesanías.



Asimismo, se priorizarán actividades interactivas como la recreación de mercados de montaña, demostraciones artesanales y espectáculos folclóricos, con el fin de facilitar la participación directa de los visitantes, especialmente de los jóvenes.



Las localidades participantes presentarán sus identidades distintivas. Como anfitriona, Son La destacará su potencial turístico, en particular la Zona Turística Nacional de Moc Chau, uno de los destinos emergentes del país. Las provincias de Lai Chau y Thanh Hoa exhibirán la diversidad de sus tradiciones étnicas, mientras que la provincia de Ninh Binh contribuirá a fortalecer la conexión entre las regiones de llanura y montaña, abriendo nuevas oportunidades para el turismo cultural interregional.



El evento también incluirá productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto), artesanías tradicionales y gastronomía de las tierras altas, junto con una serie de programas de intercambio cultural y artístico para enriquecer la experiencia de los visitantes.



Enmarcada en los esfuerzos por implementar las políticas del Partido orientadas al desarrollo sostenible basado en la cultura, en particular la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político, la exposición busca promover los valores culturales y el potencial turístico, contribuyendo al crecimiento socioeconómico de las zonas montañosas y del noroeste del país.



Más allá de su contenido expositivo, el evento transmite un mensaje más amplio: la cultura no solo es un patrimonio a preservar, sino también un motor de desarrollo, que refuerza la imagen de Vietnam como una nación rica en identidad cultural, dinámica y cada vez más integrada a nivel global./.

VNA