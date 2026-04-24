Cultura-Deporte

Culturas étnicas cobrarán vida durante vacaciones del 30 de abril y 1 de mayo en Vietnam

Hanoi acoge “Encuentro en las Tierras Altas” con mercados étnicos, rituales y cultura del norte de Vietnam.

Intercambio cultural en el espacio de la etnia Bana en la Aldea de Cultura y Turismo de las Nacionalidades de Vietnam, en Hanoi (Foto: VNA)
Intercambio cultural en el espacio de la etnia Bana en la Aldea de Cultura y Turismo de las Nacionalidades de Vietnam, en Hanoi (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Una serie de actividades culturales y turísticas bajo el lema "Encuentro en las Tierras Altas" se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en la Aldea de Cultura y Turismo de las Nacionalidades de Vietnam, en Hanoi, ofreciendo a los visitantes una visión de las culturas de los grupos étnicos de la región montañosa del norte.

Uno de los principales atractivos es la recreación del mercado de las tierras altas "Colores de Lai Chau", donde los visitantes podrán experimentar un ambiente de mercado tradicional con canciones, danzas, juegos y gastronomía local. Comunidades étnicas como los Mong, Lu, Thai y Giay mostrarán especialidades regionales y prácticas culturales.

Las actividades incluirán exposiciones fotográficas, intercambios culturales, juegos y espectáculos tradicionales, así como demostraciones de artesanías como la impresión con cera de abeja, la elaboración de pasteles de arroz y el tejido tradicional.

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Actividad cultural en el espacio de la etnia Khmer en la Aldea de Cultura y Turismo de las Nacionalidades de Vietnam, en Hanoi (Foto: VNA)


También se recrearán rituales tradicionales, como la ceremonia de culto al bosque (hau doong) del pueblo Giay y el rito de veneración al espíritu del búfalo del pueblo Lu, que reflejan las creencias indígenas y el respeto por la naturaleza.

Además, se exhibirán unas 30 pinturas folclóricas Dong Ho, que representan escenas de la vida rural. Los visitantes también podrán intentar realizar estas estampas tradicionales, contribuyendo así a la concienciación sobre la preservación del patrimonio.

Durante las vacaciones de cuatro días con motivo de la conmemoración del Día de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo, se llevarán a cabo actividades culturales diarias de diversos grupos étnicos de todo Vietnam, lo que permitirá a los visitantes sumergirse en la vida cotidiana de las etnias vietnamitas en su "hogar común"./.

VNA
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