Festival del banh mi regresa para celebrar el ícono mundial de comida callejera vietnamita

El Festival del banh mi 2026 en Ciudad Ho Chi Minh destaca sabores, cultura y posiciona este bocadillo vietnamita como marca global.

Visitantes acuden al festival para conocer la emblemática marca del banh mi vietnamita. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El IV Festival del banh mi de Vietnam 2026 abrió sus puertas este 23 de abril en el Parque Le Van Tam de Ciudad Ho Chi Minh, convocando tanto a amantes de la gastronomía como a turistas.

La edición de este año propone una serie de experiencias inmersivas, entre ellas una “zona de la memoria” que recorre la evolución del banh mi (bocadillo vietnamita), desde sus orígenes hasta sus versiones actuales. El espacio recrea puestos callejeros típicos de distintas regiones, junto con actividades interactivas y áreas de intercambio cultural.

Uno de los principales atractivos del evento es el área “Sabores de la patria”, que reúne a marcas destacadas, artesanos y panaderías para presentar una amplia variedad de creaciones de banh mi, tanto tradicionales como innovadoras, reforzando el atractivo de este plato para públicos nacionales e internacionales.

De ser un alimento cotidiano y sencillo, el banh mi vietnamita ha evolucionado durante más de 150 años hasta convertirse en un símbolo culinario reconocido a nivel mundial, fruto del ingenio y la sofisticación de la cocina vietnamita. Este año también se cumplen 15 años desde que “banh mi” fue incorporado oficialmente al Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa el 24 de marzo de 2011.

Diversos productos del banh mi son presentados en el Festival. (Foto: VNA)

Nguyen Thi Khanh, presidenta de la Asociación de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh y directora del comité organizador, señaló que el festival continúa ganando popularidad, con un notable aumento en el número de puestos y una mayor participación de nuevas marcas y localidades.

El evento cuenta además con la participación de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria Francesa en Vietnam, e incluye actividades como el concurso del Premio Pagett, un seminario temático sobre cómo posicionar el banh mi de patrimonio culinario a marca global, así como programas de promoción comercial.

El festival, que se prolongará hasta el 26 de abril, ofrecerá diversas actividades adicionales, como la firma de acuerdos de cooperación, la donación de carritos de banh mi para apoyar a emprendimientos y concursos para premiar el mejor banh mi y croissant. Los visitantes también podrán aprovechar promociones y ofertas especiales mientras disfrutan de un vibrante ambiente culinario./.

Platos extranjeros preparados al estilo vietnamita

Varias elaboraciones vietnamitas tienen su origen en las tradiciones gastronómicas de países extranjeros, pero se han adaptado al estilo y la cultura del país, ofreciendo experiencias interesantes a los turistas.

“Banh mi” sigue estando entre los mejores sándwiches del mundo

Recientemente, CNN Travel incluyó nuevamente el “Banh mi” (bocadillo vietnamita) en la lista de los 25 mejores sándwiches del mundo, confirmando que esta comida callejera está conquistando cada vez más a los comensales de todo el mundo. Esta es la segunda vez en un año que la comida callejera vietnamita recibe este reconocimiento por parte de CNN.

El té Shan Tuyet: de tradición local a marca nacional de Vietnam

Gracias a sus condiciones naturales privilegiadas, una larga tradición de cultivo y la aplicación del programa “Una Comuna, Un Producto” (OCOP), el té Shan Tuyet de Suoi Giang, en la comuna de Van Chan, provincia norteña de Yen Bai, ha incrementado de forma constante su valor y ampliado su presencia en el mercado.

Provincia de Khanh Hoa impulsa la marca nacional “Ciudad de la Fotografía de Vietnam”

Una delegación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, encabezada por el viceministro Ta Quang Dong, sostuvo este martes una reunión de trabajo con el Comité Popular de la provincia de Khanh Hoa para avanzar en la implementación del proyecto “Construcción y promoción de la marca nacional – Ciudad de la Fotografía de Vietnam”.

Vietnam fomenta cultura de la lectura como pilar de una sociedad del aprendizaje

Vietnam consolida la lectura como pilar de desarrollo hacia 2030, promoviendo bibliotecas amigables que ya benefician a 3.2 millones de alumnos. La estrategia busca integrar el hábito lector en el entorno digital y familiar, transformándolo de una obligación académica en una herramienta de pensamiento crítico.

Equipo vietnamita de DanceSport brilla en el campeonato regional

El equipo vietnamita de DanceSport tuvo un inicio impresionante en el torneo Philippine Superstars Open Dance Festival 2026 en Manila, al conquistar un total de seis medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, situándose temporalmente en la cima del medallero.

Festival cultural de Vietnam en Osaka atrae a decenas de miles de asistentes

El noveno Festival Cultural de Vietnam en Osaka, que incluyó una recreación de la ceremonia conmemorativa de los Reyes Hung, atrajo a decenas de miles de participantes, entre ellos miembros de la comunidad vietnamita que viven, estudian y trabajan en Japón, junto con residentes locales y visitantes internacionales.

Torre Po Klong Garai: huella de la arquitectura de etnia Cham en Khanh Hoa

El sitio arquitectónico y artístico de categoría especial a nivel nacional Torre Po Klong Garai en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa fue construido a finales del siglo XIII para rendir culto al rey Po Klong Garai, reconocido por sus aportes al desarrollo de los sistemas de riego.

Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general del Partido To Lam firmó la Conclusión n.º 18-KL/TW (2 de abril de 2026), que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, orientado a alcanzar un objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. El Comité Central de Partido exhorta a implementar con eficacia las resoluciones, priorizando la construcción de una cultura vietnamita avanzada, con identidad nacional y basada en valores nacionales, culturales y familiares.