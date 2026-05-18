Cultura-Deporte

Teatro de marionetas acuáticas de Vietnam cautiva al público en Laos

El teatro de marionetas acuáticas de Vietnam cautivó al público en Laos y reforzó los lazos culturales y de amistad bilateral.

Una actuación en el espectáculo (Foto: VNA)
Una actuación en el espectáculo (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) – Una presentación del Teatro de Marionetas de Vietnam recién realizada en Kaysone Phomvihane, capital de la provincia central laosiana de Savannakhet, en el marco de la Semana Cultural de Vietnam en Laos 2026, generó un gran entusiasmo cultural y contribuyó a reforzar los profundos lazos de amistad entre los pueblos de ambos países.

Tras ofrecer dos funciones con entradas agotadas en Vientiane, el tradicional teatro de marionetas acuáticas vietnamita continuó atrayendo a numerosos espectadores. El auditorio de 700 asientos de la Casa de la Cultura Provincial de Savannakhet quedó completamente lleno en ambas plantas mucho antes del inicio del espectáculo.

Lamkhun Volavong, director del Departamento Provincial de Cultura y Turismo, exhortó a las compañías artísticas vietnamitas a prolongar sus giras y llevar el teatro de marionetas acuáticas a zonas rurales y apartadas, como una forma de fortalecer aún más la solidaridad y los estrechos vínculos entre ambos países.

El espectáculo concluyó con un emotivo cierre acompañado por el popurrí “Hello Vietnam – Beautiful Champa Flowers”. Marionetas vestidas con trajes tradicionales de las dos naciones bailaron juntas sobre el escenario, ofreciendo una vívida representación de la amistad duradera entre los dos Partidos, Estados y pueblos.

La Semana Cultural de Vietnam en Laos 2026 se celebró del 12 al 16 de mayo con el propósito de implementar los acuerdos bilaterales de alto nivel, los resultados de la 48.ª Reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos y la agenda de cooperación bilateral en cultura y turismo para el período 2026-2030./.

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