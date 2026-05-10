Victoria de Dien Bien Phu simboliza unidad Vietnam-Laos-Camboya

Vientiane (VNA)- La cuenta oficial de Facebook de Lao Youth Radio FM 90 MHz publicó recientemente un artículo en el que destaca el significado histórico de la victoria de Dien Bien Phu para los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya.

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El 7 de mayo de 2026, los pueblos de los tres países conmemoraron el 72 aniversario de la victoria de Dien Bien Phu, triunfo que simboliza la lucha heroica y perseverante, así como el espíritu de alianza combativa entre las naciones de Indochina.

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El artículo subraya que esta victoria no solo pertenece al pueblo vietnamita, sino también a los pueblos de Laos y Camboya en su resistencia contra el colonialismo clásico.

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En 1954, la lucha de resistencia de los tres países indochinos entró en su octavo año. Las fuerzas revolucionarias se fortalecían continuamente tanto en cantidad como en calidad, logrando sucesivas victorias y asumiendo la iniciativa en distintos frentes de batalla. La solidaridad combativa entre Vietnam, Laos y Camboya se consolidó cada vez más, en contribución a debilitar y colocar a las fuerzas coloniales en una posición defensiva.

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En Vietnam, el ejército y el pueblo combatieron con la firme determinación de defender la independencia nacional a cualquier precio. Las fuerzas armadas obtuvieron importantes victorias en campañas militares decisivas, como Viet Bac en 1947, la Campaña Fronteriza de 1950, la Campaña Hoa Binh entre 1951 y 1952, la Campaña de Tay Bac en 1952 y la Campaña de Thuong Lao en 1953.

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Estos triunfos permitieron a Vietnam dominar el escenario militar y empujaron a Francia a una grave crisis militar, política y económica. Según el artículo, pese a haber gastado alrededor de tres billones de francos en la guerra de Indochina y reemplazado reiteradamente altos comisionados, comandantes militares y gobiernos, Francia no logró revertir la situación a su favor.

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El texto enfatiza que la victoria de Dien Bien Phu destruyó las ambiciones expansionistas del colonialismo tradicional y obligó al Gobierno francés a firmar los Convenios de Ginebra sobre Indochina, reconociendo la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Vietnam, Laos y Camboya./.