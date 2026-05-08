Vietnam, Camboya y Laos impulsan la conectividad económica y estratégica

Cebú, Filipinas (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostuvo hoy en esta ciudad filipina un desayuno de trabajo con sus homólogos de Camboya, Hun Manet, y de Laos, Sonexay Siphandone, en el marco de la 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En un ambiente de fraternidad, el jefe del Gobierno vietnamita reafirmó que la solidaridad tradicional con las dos naciones vecinas es una prioridad absoluta y expresó su determinación de transformar la cercanía geográfica y los lazos históricos en una ventaja competitiva de cohesión estratégica para el desarrollo rápido y sostenible de los tres países.



Los mandatarios celebraron la solidez de sus relaciones bilaterales y trilaterales, fortalecidas tras el reciente encuentro entre los líderes de sus respectivos partidos gobernantes el pasado 6 de febrero.



Primeros ministros de Vietnam, Laos y Camboya. (Foto: VNA)

Durante la cita, se destacó la coordinación efectiva en la gestión fronteriza y la lucha contra los delitos transnacionales y de alta tecnología. Asimismo, valoraron la estabilidad del comercio y la inversión, subrayando el éxito de diversos proyectos empresariales vietnamitas que operan actualmente en territorios camboyano y laosiano como motores de crecimiento compartido.



Ante el complejo panorama económico global, los tres jefes de Gobierno acordaron generar avances sustanciales en la integración de sus economías y cadenas de suministro. Entre las medidas aprobadas destacan la apertura de nuevas rutas aéreas directas entre ciudades principales, el fortalecimiento de la conexión energética y logística, y la simplificación de los trámites migratorios.



Además, se comprometieron a diversificar los productos turísticos y a ejecutar de manera práctica proyectos de infraestructura estratégica que faciliten el comercio transfronterizo en la subregión del Mekong.



En el ámbito diplomático, los primeros ministros pactaron coordinar una serie de eventos para conmemorar en 2027 el 65.º aniversario de las relaciones entre Vietnam y Laos, y el 60.º aniversario de los vínculos entre Vietnam y Camboya. Reafirmaron su voluntad de apoyarse mutuamente en foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN, con el fin de proteger la paz y la estabilidad regional.



Al abordar temas de actualidad regional y global, coincidieron en que, en un mundo con desafíos impredecibles, la unidad inquebrantable de los tres países es el pilar fundamental para garantizar la prosperidad y los intereses de sus respectivos pueblos./.