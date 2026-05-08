Premier vietnamita insta a la ASEAN a asumir un papel más activo ante las tensiones geopolíticas

Cebú, Filipinas (VNA) - En el marco de la 48ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participó hoy en la sesión restringida de líderes del bloque, enfocada en las respuestas a la crisis energética derivada de las tensiones geopolíticas y las lecciones que la región puede extraer de este contexto.

​Durante el encuentro, los dirigentes expresaron su preocupación por el fuerte impacto que las recientes fluctuaciones geopolíticas, en especial el conflicto en Oriente Medio, han tenido sobre la región. En este sentido, coincidieron en la necesidad de reforzar la solidaridad y la cooperación dentro de la ASEAN para fortalecer su autonomía estratégica.​

También subrayaron la importancia de mantener una posición común en temas internacionales clave, como la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, con el objetivo de preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.

​En su intervención, Le Minh Hung afirmó que, en un entorno estratégico cada vez más incierto e inestable, la ASEAN no debe limitarse a adaptarse a los cambios, sino anticiparse a ellos, liderarlos y contribuir a definirlos. Bajo esa premisa, presentó tres propuestas prioritarias para el bloque.

En primer lugar, destacó que la ASEAN debe situarse a la vanguardia en la defensa del orden internacional basado en normas, promoviendo el multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Asimismo, insistió en la importancia de garantizar la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, y de trabajar junto con China para aplicar de forma efectiva la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), así como avanzar hacia un Código de Conducta (COC) sustancial, eficaz y conforme al derecho internacional y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

​Como segunda prioridad, el dirigente vietnamita señaló que la ASEAN debe actuar de manera más proactiva en la prevención y gestión de crisis. A partir de las lecciones derivadas del conflicto en Oriente Medio, propuso aprovechar con mayor eficacia los mecanismos de cooperación existentes para fomentar el diálogo, fortalecer la confianza y promover la diplomacia preventiva. También abogó por utilizar de manera más efectiva los mecanismos de resolución de disputas previstos en la Carta de la ASEAN y en el Tratado de Amistad y Cooperación (TAC).

Finalmente, Le Minh Hung afirmó que fortalecer la autonomía estratégica y preservar el papel central de la ASEAN es fundamental para que el bloque pueda afrontar los actuales desafíos multidimensionales. Frente a la creciente competencia entre las grandes potencias, consideró esencial mantener la unidad interna, actuar con equilibrio en las relaciones con sus socios y continuar liderando los mecanismos regionales impulsados por la ASEAN./.​