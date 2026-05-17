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Malasia busca frenar el desvío de combustibles subsidiados

El Ministerio de Comercio Interior y Costo de Vida de Malasia (KPDN) está elaborando una nueva normativa legal destinada a limitar el uso indebido y las pérdidas de combustibles subsidiados por el Estado.

Una gasolinera en Malasia. (Fuente: Internet)
Una gasolinera en Malasia. (Fuente: Internet)

Kuala Lumpur (VNA)- El Ministerio de Comercio Interior y Costo de Vida de Malasia (KPDN) está elaborando una nueva normativa legal destinada a limitar el uso indebido y las pérdidas de combustibles subsidiados por el Estado.

El 16 de mayo, el ministro del KPDN, Armizan Mohd Ali, informó que el Gobierno federal continúa reforzando los controles y la aplicación de las normas sobre el uso de tarjetas de combustible preferenciales para empresas de transporte, a través del Programa de Control del Diésel Subsidiado (SKDS) y el Programa de Control de Gasolina Subsidiada (SKPS).

Según explicó, las nuevas disposiciones definirán con mayor claridad las responsabilidades de los titulares de tarjetas de combustible, las compañías petroleras, así como las infracciones y sanciones aplicables a cualquier forma de abuso de combustibles subsidiados.

La medida se produce después de que las autoridades detectaran numerosos casos de malversación y pérdidas de combustibles subsidiados, derivados del uso indebido de tarjetas preferenciales destinadas al sector del transporte.

Desde 2023 hasta el pasado 14 de mayo, las autoridades han bloqueado un total de 223 tarjetas de combustible vinculadas a los programas SKDS y SKPS.

El ministro Armizan Mohd Ali reiteró que el Gobierno seguirá intensificando las labores de supervisión, y subrayó que cualquier entidad implicada en la malversación de combustibles subsidiados mediante estas tarjetas será sancionada con rigor.

De acuerdo con el mecanismo actual del programa SKDS, 23 tipos de vehículos de transporte por carretera son elegibles para beneficiarse del precio subsidiado del diésel. El nivel actual del subsidio permite que estos vehículos adquieran el combustible a un precio de 2,15 ringgit (0,54 dólares) por litro./.

VNA
#Malasia #combustibles subsidiados
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