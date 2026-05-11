Exprimer ministro tailandés sale en libertad condicional

Bangkok (VNA)- El exprimer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, condenado por delitos graves, fue liberado hoy de la prisión central de Klong Prem en Bangkok, tras obtener la libertad condicional para cumplir los cuatro meses restantes de su condena de un año.



Según el Departamento de Prisiones de Tailandia, Thaksin fue uno de los más de 850 reclusos a quienes se les concedió la libertad anticipada en una reunión del comité de libertad condicional el mes pasado. Se alegó que cumplía los requisitos para la libertad condicional debido a su edad (más de 70 años) y a que le quedaba menos de un año de condena.



Sin embargo, Thaksin permanecerá bajo estrictas condiciones de libertad condicional durante cuatro meses, hasta que su condena finalice oficialmente el 9 de septiembre. Estas condiciones incluyen el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la prohibición de salir del país.



Thaksin fue primer ministro de Tailandia durante dos mandatos tras ganar las elecciones de 2001 y 2005. Un golpe militar en 2006 truncó su segundo mandato, y en 2008 se exilió voluntariamente.



Tras regresar a Tailandia en agosto de 2023, fue detenido y condenado a ocho años de prisión por tres cargos derivados de su gestión. Posteriormente, su condena fue conmutada a un año tras una solicitud de indulto real./.

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