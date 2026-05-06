Internacional

ASEAN valora la experiencia de Vietnam en capacitación para el mantenimiento de la paz

Vietnam destaca su experiencia en formación de fuerzas de paz en la red APCN de la ASEAN, fortaleciendo la cooperación con la ONU en misiones internacionales.

Nguyễn Ngọc Tùng
El mayor general Pham Manh Thang, director del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y jefe de la delegación del Ministerio de Defensa de Vietnam, participa en la cita (Fuente: VNA)
El mayor general Pham Manh Thang, director del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y jefe de la delegación del Ministerio de Defensa de Vietnam, participa en la cita (Fuente: VNA)

​Hanoi (VNA) - Delegados de la décima reunión de la Red de Centros de Mantenimiento de la Paz de la ASEAN (APCN) destacaron las contribuciones de Vietnam, en particular su amplia experiencia práctica en el fortalecimiento de la capacidad de formación para operaciones de paz.

Durante la sesión plenaria del 6 de mayo, celebrada en el marco de la conferencia virtual que tiene lugar del 4 al 8 de mayo, el mayor general Pham Manh Thang, director del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y jefe de la delegación del Ministerio de Defensa de Vietnam, subrayó que el encuentro constituye un foro clave para que los Estados miembros mantengan el impulso y refuercen la cooperación en el desarrollo de capacidades a través de la capacitación.

Según explicó, estos esfuerzos permitirán mejorar la contribución a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), especialmente ante los nuevos desafíos.

Vietnam ha implementado activamente iniciativas de la ONU como Acción para el Mantenimiento de la Paz y Acción para el Mantenimiento de la Paz Plus, orientadas a elevar la eficacia mediante una mayor rendición de cuentas, el fortalecimiento de capacidades y la consolidación de alianzas entre los Estados miembros, así como a mejorar la calidad de la formación y la preparación para el despliegue.

Al destacar que la calidad de la capacitación es un factor determinante para el éxito de las misiones, Pham Manh Thang compartió varias lecciones clave de la experiencia vietnamita. Entre ellas figuran el desarrollo de programas integrales de formación previa al despliegue -tanto para individuos como para unidades- alineados con los estándares de la ONU; la creación de un cuerpo de instructores con cualificaciones internacionales; la aplicación de métodos y herramientas modernas; la implementación de modelos de entrenamiento basados en simulación; y la actualización e intercambio periódico de lecciones aprendidas en las misiones.

Asimismo, señaló que Vietnam ha adoptado medidas para reforzar la autosuficiencia y estandarizar los cursos de formación especializada conforme a estándares internacionales. En este sentido, el país ha establecido su primer Centro Internacional de Capacitación en Soporte Vital Avanzado en Trauma (ITLS).

En marzo de 2026, el Curso para Oficiales de Estado Mayor de las Naciones Unidas (UNSOC), organizado por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, fue certificado por el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU por cumplir con los estándares de formación previa al despliegue, lo que representa un hito cualitativo significativo. Este logro refleja el fortalecimiento de la capacidad formativa del país y su aporte a la red regional de capacitación en mantenimiento de la paz.

Los participantes manifestaron un alto interés en la experiencia de Vietnam, especialmente en la organización de entrenamientos, la preparación de fuerzas para el despliegue y el desarrollo de instructores de alta calidad mediante la cooperación internacional.

​Por su parte, un representante de Filipinas, país anfitrión, propuso que Vietnam despliegue equipos móviles de capacitación para compartir su experiencia con otros países de la región.

La conferencia reúne a más de 40 delegados de los 11 Estados miembros de la APCN, junto con representantes de la Secretaría de la ASEAN y del Servicio Integrado de Entrenamiento del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU./.​

Nguyễn Ngọc Tùng
VNA
#ONU #APCN #ASEAN #mantenimiento de la paz
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Resolución 59

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