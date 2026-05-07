Líder vietnamita inaugura sesión bursátil en la Bolsa Nacional de Valores de India

Bombay, India (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, tocó la campana de apertura de la sesión en la Bolsa Nacional de Valores de la India (NSE), en el inicio de sus actividades en Bombay, estado de Maharashtra, como parte de su visita de Estado a este país surasiático.

Durante la jornada, el dirigente vietnamita recorrió las salas de operaciones nacionales, tecnológicas y de ciberseguridad de la principal bolsa india.

En la ceremonia, el presidente de la NSE, Srinivas Injeti, expresó su honor por recibir al mandatario vietnamita y destacó que la elección de Bombay como escenario de este encuentro con el sector financiero refleja la creciente relevancia de la cooperación entre ambos países.

Injeti señaló su confianza en que las empresas vietnamitas despierten un fuerte interés entre los inversionistas indios, al subrayar que tanto India como Vietnam son economías de rápido crecimiento, con poblaciones jóvenes, alta orientación a la integración y modelos de desarrollo centrados en la manufactura y la tecnología. Añadió además que ambos países consideran el mercado de capitales un pilar clave de sus estrategias de desarrollo.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, posa para una foto en la Bolsa Nacional de Valores de la India. (Foto: VNA)

El directivo informó que el comercio bilateral ya supera los 16 mil millones de dólares y mantiene una tendencia estable de crecimiento, aunque enfatizó que la siguiente etapa de la relación no dependerá solo del comercio, sino también de los flujos de inversión y capital.

Según la NSE, la bolsa india es actualmente la mayor del mundo en derivados por volumen de transacciones, con una capitalización cercana a los 5 billones de dólares y más de 130 millones de inversores.

En el contexto del décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–India en 2026, el presidente de la NSE expresó su expectativa de que esta visita marque un hito hacia una cooperación más sustantiva entre ambos países, especialmente en los ámbitos de mercados, capitales y empresas.

Asimismo, reafirmó la disposición de la NSE para apoyar a Vietnam en el desarrollo de su mercado de capitales y para facilitar el acceso de empresas vietnamitas a oportunidades de financiación en la India./.