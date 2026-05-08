Política

Ratificación de Convención de Hanoi evidencia el firme compromiso de Vietnam con integración internacional

La reciente ratificación por parte de Vietnam de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, conocida como Convención de Hanoi, pone de manifiesto el firme compromiso político del Partido y del Estado con la integración internacional, en línea con lo establecido en la Resolución N.º 59-NQ/TW del Buró Político, emitida el 24 de enero de 2025, destacó el embajador Vu Le Thai Hoang en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias.

El embajador Vu Le Thai Hoang, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Viena, Austria. (Foto: VNA)
El embajador Vu Le Thai Hoang, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Viena, Austria. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La reciente ratificación por parte de Vietnam de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, conocida como Convención de Hanoi, pone de manifiesto el firme compromiso político del Partido y del Estado con la integración internacional, en línea con lo establecido en la Resolución N.º 59-NQ/TW del Buró Político, emitida el 24 de enero de 2025, destacó el embajador Vu Le Thai Hoang en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias.

El diplomático, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Viena, Austria, afirmó que esta ratificación demuestra que el país indochino no solo participa, sino que también contribuye activamente a la elaboración e implementación de normas de conducta y mecanismos de gobernanza en el ciberespacio, así como al fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Añadió que esta decisión permitirá al país reforzar el intercambio de información y la cooperación a través de los mecanismos previstos en la Convención, contribuyendo así a proteger de forma más proactiva el ciberespacio nacional.

Asimismo, señaló que, como uno de los participantes tempranos y activos en la Convención, Vietnam tiene la oportunidad de convertirse en un referente para que otros países de la región consideren adherirse a este marco internacional. Además, puede desempeñar el papel de puente entre las naciones tecnológicamente avanzadas y los países en desarrollo para compartir experiencias, fortalecer capacidades y facilitar la transferencia de tecnología.

El embajador Vu Le Thai Hoang informó que, inmediatamente después de que el secretario general del Partido y presidente del país, To Lam, firmara el 7 de abril de 2026 la decisión de ratificación de la Convención de Hanoi, el Ministerio de Seguridad Pública comenzó a elaborar un plan nacional de implementación para incorporar sus disposiciones a la legislación interna. “Se trata de una tarea de gran alcance que requiere la participación coordinada de todos los ministerios y sectores relevantes”, subrayó.

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El embajador Vu Le Thai Hoang, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Viena, Austria, se reúne con Ghada Fathi Waly, secretaria general adjunta de la ONU y directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). (Foto: VNA)


Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha diseñado planes para promover y ampliar la cooperación bilateral y multilateral, así como impulsar iniciativas concretas, entre ellas el establecimiento en Hanoi de un centro regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) especializado en la lucha contra la ciberdelincuencia. También trabajará junto con la UNODC para alentar a más países a firmar y ratificar la Convención.

El embajador añadió que Vietnam centrará sus esfuerzos en fortalecer la cooperación internacional en áreas como el intercambio de datos, la asistencia técnica, la formación de recursos humanos y la transferencia de tecnología. Paralelamente, el país continuará impulsando la conexión entre Gobiernos, centros e institutos de investigación, empresas y organizaciones internacionales vinculadas con la ciberseguridad y la protección de datos, al tiempo que reafirma su papel activo en la configuración de normas internacionales, estándares éticos y marcos jurídicos relacionados con las nuevas tecnologías.

Organizaciones internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también están promoviendo activamente la adhesión de más países a la Convención.

Está previsto que en junio próximo Vietnam colabore con la UNODC para compartir su experiencia en el proceso de adhesión a la Convención con otros países, durante el 35.º período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, que se celebrará en Viena, Austria./.

VNA
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