Política

Fortalecen Vietnam y Sri Lanka intercambio y la cooperación

Justo después de las conversaciones de alto nivel, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, presenciaron la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación entre ministerios y organismos de ambos países.

Entrega de obsequios del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam al Gobierno y al pueblo de Sri Lanka. (Foto: VNA)
Entrega de obsequios del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam al Gobierno y al pueblo de Sri Lanka. (Foto: VNA)

Colombo (VNA) Justo después de las conversaciones de alto nivel, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, presenciaron la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación entre ministerios y organismos de ambos países.

Entre los acuerdos firmados destaca un memorando de entendimiento entre la Academia de Policía Popular del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y la Academia Nacional de Policía del Ministerio de Seguridad Pública y Asuntos Parlamentarios de Sri Lanka sobre cooperación en formación policial e investigación científica.

Asimismo, se suscribió un memorando de cooperación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Sri Lanka en áreas científicas y tecnológicas.

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l secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, presenciaron la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación entre ministerios y organismos de ambos países.


También se firmó un memorando entre el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos de Vietnam y el Ministerio de Budismo, Religión y Cultura de Sri Lanka.

En el ámbito cultural, ambas partes rubricaron un memorando de cooperación cultural entre el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y el Ministerio de Budismo, Religión y Cultura de Sri Lanka.

Igualmente, se alcanzó un acuerdo de cooperación en información y comunicación entre el Ministerio vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y la cartera esrilanquesa de Salud y Medios de Comunicación.

En esta ocasión, Vietnam entregó al Gobierno y al pueblo de Sri Lanka un donativo de 100 toneladas de urea y superfosfato.

Ambos países mantienen tradicionales relaciones de amistad y una cooperación multifacética sólida, sustentadas especialmente en una alta confianza política y en coincidencias en las visiones de desarrollo nacional, así como en valores compartidos vinculados a la cultura y el budismo. La colaboración en cultura y turismo, particularmente el turismo espiritual, registra avances significativos.

La cooperación económica y comercial entre ambos países aún dispone de amplias potencialidades. Aunque el intercambio comercial bilateral supera actualmente los 200 millones de dólares, la estabilización y recuperación del desarrollo en Sri Lanka abren perspectivas prometedoras para que las empresas vietnamitas impulsen las exportaciones y las inversiones en el futuro.

La visita de Estado del secretario general y presidente To Lam a Sri Lanka no solo reafirma el interés de Vietnam en fortalecer las relaciones bilaterales, sino que también refleja la determinación conjunta de elevar los históricos vínculos de amistad hacia una cooperación orientada al desarrollo y la prosperidad compartida de ambos pueblos./.

VNA
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