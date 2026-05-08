Vietnam y Sri Lanka entran en una nueva fase de cooperación, según máximo líder vietnamita

Colombo (VNA) – En el marco de su visita de Estado a Sri Lanka, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció hoy un discurso ante el Parlamento esrilanqués, expresando su profundo agradecimiento por la cálida y amistosa recepción brindada por la Legislación, el Gobierno y el pueblo del país anfitrión.

En su discurso, tras felicitar a Sri Lanka por sus importantes esfuerzos y logros en consolidar, estabilizar, recuperar y desarrollar el país, To Lam destacó la posición estratégica, la antigua civilización y la valentía de su pueblo, que permitirán a ese país avanzar en su camino hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad.

Al recordar los vínculos históricos entre las dos naciones, To Lam afirmó que Sri Lanka ocupa un lugar especial en la memoria del pueblo vietnamita, con tres visitas del Presidente Ho Chi Minh durante su actividad revolucionaria, y con un monumento en Colombo que simboliza la amistad bilateral. Subrayó la afinidad en los anhelos de independencia, paz y bienestar de ambos pueblos.

El máximo dirigente vietnamita compartió la experiencia acumulada en más de cuarenta años de Renovación del país, destacando la importancia del mantenimiento de la independencia y la autodeterminación, y la participación activa en la integración internacional; el impulso del comercio y el fortalecimiento de las capacidades internas; la innovación de pensamiento y el perfeccionamiento de las instituciones. También subrayó la política de colocar al pueblo en el centro del desarrollo y considerar la agricultura y las zonas rurales como base de la estabilidad.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso ante el Parlamento esrilanqués (Fuente: VNA)

Vietnam se ha fijado como meta, para 2030, consolidarse como un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de renta media alta, y para 2045, alcanzar la condición de nación plenamente desarrollada con renta alta, apuntó.

En cuanto a las relaciones bilaterales, Vietnam desea abrir una nueva etapa de cooperación más profunda, sustancial y eficaz con Sri Lanka. Ambas naciones acordaron elevar su relación al nivel de Asociación Integral, basada en la confianza política y la amistad tradicional.

To Lam propuso fortalecer la confianza política, la cooperación parlamentaria, mantener intercambios de alto nivel, fomentar la cooperación económica, comercial y de inversión; desarrollar nuevas áreas como economía marítima, logística, transformación digital, inteligencia artificial y crecimiento verde; y promover la educación, cultura, turismo e intercambios entre pueblos.

Enfatizó que Vietnam valora profundamente la paz, la independencia y el desarrollo, y considera la amistad con Sri Lanka como un recurso de desarrollo verdadero.

Con más de medio siglo de relaciones diplomáticas, la afinidad histórica, cultural y aspiraciones de desarrollo, las relaciones Vietnam – Sri Lanka ingresan a una nueva fase, más profunda y eficaz, con la paz como base, el pueblo como centro, el desarrollo como objetivo y la amistad como puente duradero, subrayó.

Por su parte, el titular del Parlamento de Sri Lanka, Jagath Wickramaratne, mostró su honor por la visita, resaltando la histórica amistad entre ambos países, su apoyo mutuo en la lucha por la independencia y la unidad nacional.

Resaltó que la presencia de To Lam simboliza fuertemente la amistad, la solidaridad y el anhelo de paz, estabilidad y cooperación regional e internacional./.

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