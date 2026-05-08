Vietnam y Sri Lanka elevan sus relaciones a nivel de asociación integral

Colombo (VNA) - En un hito histórico para la diplomacia bilateral, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, anunciaron hoy en esta capital la elevación de los vínculos entre ambas naciones al nivel de Asociación Integral.



En una rueda de prensa conjunta ofrecida tras sus conversaciones con el presidente Dissanayake y la firma de diversos documentos de cooperación, el máximo dirigente vietnamita destacó que esta nueva etapa se fundamenta en más de 55 años de amistad tradicional, confianza mutua y una visión compartida sobre los desafíos regionales y globales.



El presidente Dissanayake expresó su satisfacción por recibir al máximo dirigente vietnamita y a su comitiva, y describió la visita como una muestra de la importancia que Vietnam concede a Sri Lanka como socio tradicional en Asia del Sur. Señaló que el viaje contribuirá al fortalecimiento de la amistad tradicional y a la elevación de la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos, así como de la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, en la rueda de prensa. (Foto: VNA)

Asimismo, destacó que la visita brinda a ambas partes la oportunidad de revisar de manera integral la cooperación bilateral en los últimos años e identificar orientaciones y medidas concretas para elevar las relaciones a una nueva etapa de desarrollo.



El mandatario elogió los logros socioeconómicos de Vietnam y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV, el país continuará su sólida trayectoria de desarrollo. También subrayó la amistad duradera entre las dos naciones y afirmó que el pueblo esrilanqués siempre ha sentido un profundo respeto por el fallecido Presidente Ho Chi Minh, gran líder de la nación vietnamita y destacada figura cultural.



Manifestó además su deseo de fortalecer aún más la cooperación con Vietnam en áreas donde ambas partes poseen gran potencial, así como ampliar la colaboración en cultura, educación, religión e intercambios entre pueblos para consolidar aún más los vínculos bilaterales.

Sugirió también que los dos países refuercen la cooperación multilateral y la estrecha coordinación en cuestiones regionales e internacionales de interés común en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, en la rueda de prensa. (Foto: VNA)

Por su parte, To Lam felicitó al presidente Dissanayake y a su Gobierno por los importantes logros alcanzados en el desarrollo socioeconómico, la recuperación gradual del crecimiento y la mejora del nivel de vida de la población.



Informó a la prensa que ambas partes sostuvieron conversaciones exitosas y valoraron altamente la amistad duradera, la confianza mutua y el apoyo cultivados durante más de 55 años de relaciones diplomáticas.

Los líderes también intercambiaron opiniones sobre cuestiones regionales y mundiales y coincidieron en que el contexto actual ofrece numerosas oportunidades e intereses convergentes para elevar las relaciones bilaterales.



Las dos partes se comprometieron a seguir fortaleciendo la amistad y la cooperación, profundizando la confianza política de alto nivel y ampliando la colaboración de manera más integral y sustancial en todos los sectores.



Acordaron profundizar la cooperación política, de defensa y seguridad sobre la base de la confianza, la comprensión y el respeto mutuos; así como intensificar los intercambios y contactos de alto nivel a través de los canales del Partido, el Estado, el Parlamento y los intercambios pueblo a pueblo, además de mantener mecanismos regulares de cooperación bilateral.



Ambos países también acordaron reforzar la cooperación práctica y mutuamente beneficiosa en economía, comercio, inversión, agricultura, energía y ciencia y tecnología.

Asimismo, se comprometieron a adoptar medidas decisivas para alcanzar cuanto antes un comercio bilateral de mil millones de dólares y avanzar hacia un futuro acuerdo bilateral de comercio e inversión.



El máximo dirigente vietnamita acogió con satisfacción los planes de las aerolíneas vietnamitas para abrir vuelos directos entre ambos países, calificando la medida como un avance decisivo en la conectividad que facilitará la cooperación en múltiples ámbitos./.