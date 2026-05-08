Política

Vietnam busca fortalecer cooperación en defensa con Turquía y Azerbaiyán

Las fuerzas armadas de Vietnam y Turquía acordaron ampliar la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos el intercambio de delegaciones, entrenamiento, búsqueda y rescate, desminado posbélico, industria de defensa, operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, coordinación militar, ciberseguridad y respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales.

El viceministro de Defensa Nacional de Vietnam, teniente general Nguyen Truong Thang, y el viceministro de Defensa Nacional de Turquía, Musa Heybet. (Foto: VNA)
El viceministro de Defensa Nacional de Vietnam, teniente general Nguyen Truong Thang, y el viceministro de Defensa Nacional de Turquía, Musa Heybet. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Las fuerzas armadas de Vietnam y Turquía acordaron ampliar la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos el intercambio de delegaciones, entrenamiento, búsqueda y rescate, desminado posbélico, industria de defensa, operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, coordinación militar, ciberseguridad y respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales.

El acuerdo se alcanzó durante las conversaciones sostenidas el 7 de mayo entre el viceministro de Defensa Nacional de Vietnam, teniente general Nguyen Truong Thang, y el viceministro de Defensa Nacional de Turquía, Musa Heybet, en el marco de la visita del funcionario vietnamita a Turquía para asistir a la Exposición de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026.

Vietnam también reafirmó su disposición a recibir oficiales turcos para cursos de idioma vietnamita y programas de formación dirigidos a funcionarios internacionales del sector defensa.
Nguyen Truong Thang aprovechó la ocasión para invitar al viceministro turco, a representantes del Ministerio de Defensa Nacional de Turquía y a empresas del sector a participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026, prevista del 10 al 13 de diciembre en el aeropuerto Gia Lam de Hanoi.

Por su parte, Heybet confirmó que el Ministerio de Defensa Nacional de Turquía enviará una delegación al evento y señaló que importantes empresas turcas de defensa también prevén asistir y exhibir sus productos.

Ese mismo día, durante una reunión con el viceministro de Defensa de Azerbaiyán, Agil Gurbanov, Nguyen Truong Thang propuso reforzar la coordinación bilateral mediante el intercambio de delegaciones, la cooperación en formación y el fortalecimiento de los vínculos entre empresas de defensa en áreas como la industria militar, el comercio de equipos y el apoyo logístico-técnico.

Asimismo, sugirió ampliar la colaboración hacia otros sectores con potencial e intereses comunes. El Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam manifestó además su disposición a recibir cadetes militares azerbaiyanos para estudiar vietnamita y participar en cursos internacionales de formación para oficiales de defensa.

El viceministro vietnamita también transmitió la invitación del general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, al titular de Defensa de Azerbaiyán para asistir a la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026, que tendrá lugar en diciembre próximo.

A su vez, Gurbanov destacó el amplio potencial de cooperación en defensa entre ambos países, especialmente tras la firma de un memorando de entendimiento sobre colaboración bilateral en esta área. Expresó además su deseo de fortalecer la cooperación en formación e industria de defensa, así como acelerar la creación de un grupo de trabajo especializado que permita implementar eficazmente los acuerdos alcanzados y explorar nuevos ámbitos de colaboración.

El viceministro azerbaiyano también invitó a los dirigentes del Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam a participar en la Exposición Internacional de Defensa de Azerbaiyán 2026 y manifestó su interés en recibir próximamente al teniente general Nguyen Truong Thang en una visita oficial a ese país./.

VNA
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