Vicepremier pide mayor apoyo de AWS para la infraestructura digital de Vietnam

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro Nguyen Van Thang pidió hoy a Amazon Web Services (AWS) ampliar su cooperación con Vietnam en áreas clave como el desarrollo de infraestructura digital, la computación en la nube y la formación de recursos humanos altamente cualificados.



Durante una reunión en Hanoi con la vicepresidenta de AWS, Quint Simon, Nguyen Van Thang valoró positivamente las actividades de AWS en particular y de Amazon en general en Vietnam durante los últimos años, así como sus aportes concretos al proceso de transformación digital del país, el desarrollo de infraestructura de datos y la capacitación de personal de alta calidad.



También destacó que Vietnam está acelerando el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital con el objetivo de impulsar un crecimiento más rápido y sostenible, fortalecer su autonomía estratégica y generar nuevos motores para el desarrollo socioeconómico.



Asimismo, señaló que Vietnam promueve una integración internacional más profunda y moviliza recursos externos para respaldar sus metas de desarrollo. En ese contexto, el país continúa perfeccionando mecanismos y políticas preferenciales, además de eliminar obstáculos para crear condiciones favorables que permitan a empresas extranjeras, incluidas las estadounidenses como AWS, invertir y operar de manera eficiente en Vietnam.



Por su parte, Simon afirmó que Vietnam ha mejorado notablemente su entorno de inversión. Indicó que el Gobierno vietnamita ha alentado de manera constante a compañías como AWS a invertir y desarrollar operaciones en el país, especialmente en proyectos estratégicos.



Según ella, AWS ha colaborado desde etapas tempranas con varias empresas vietnamitas mediante el suministro de servicios en la nube y soluciones digitales para socios locales. Añadió que la acelerada transformación digital de Vietnam abre nuevas oportunidades para ampliar la cooperación entre ambas partes.



Al considerar a Vietnam como un mercado con gran potencial de crecimiento, Simon expresó el interés de AWS en incrementar sus inversiones, ofrecer servicios avanzados y contribuir al proceso de transformación digital del país, fortaleciendo al mismo tiempo la cooperación tecnológica entre Vietnam y Estados Unidos.



Tras tomar nota de las propuestas de AWS, Nguyen Van Thang felicitó a la empresa por sus exitosas alianzas con organizaciones y compañías vietnamitas.



Subrayó además que la infraestructura digital - incluidos los grandes centros de datos y la computación en la nube - junto con la inteligencia artificial, constituye una base esencial y tecnologías estratégicas para elevar la competitividad nacional.



Vietnam continuará perfeccionando un marco jurídico transparente y favorable para las inversiones y actividades empresariales en sectores tecnológicos estratégicos, aseguró./.

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