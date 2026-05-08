Política

Vietnam y Singapur fortalecen la cooperación entre sus tribunales supremos

Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realizó una visita de trabajo a Singapur del 5 al 8 de mayo con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los tribunales supremos de ambos países e intercambiar experiencias sobre la creación y operación de un tribunal especializado en el Centro Financiero Internacional del país indochino.

Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realiza una visita de trabajo a Singapur. (Foto: VNA)
Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realiza una visita de trabajo a Singapur. (Foto: VNA)

Singapur (VNA) – Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realizó una visita de trabajo a Singapur del 5 al 8 de mayo con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los tribunales supremos de ambos países e intercambiar experiencias sobre la creación y operación de un tribunal especializado en el Centro Financiero Internacional del país indochino.

Durante el encuentro con la delegación vietnamita, el presidente del Tribunal Supremo de Singapur, Sundaresh Menon, destacó el desarrollo positivo de la cooperación entre las dos instituciones judiciales.

Reafirmó la disposición de Singapur de acompañar a Vietnam en el proceso de establecimiento y funcionamiento del tribunal especializado, así como de organizar programas de capacitación profesional, enviar a Vietnam jueces internacionales que actualmente trabajan en el Tribunal Comercial Internacional de Singapur para intercambios de experiencias, recibir a magistrados vietnamitas en pasantías y coordinar con las entidades pertinentes la concesión de becas de maestría en derecho para funcionarios judiciales vietnamitas.

Por su parte, Nguyen Van Quang subrayó que Vietnam concede gran importancia a la experiencia de Singapur en la resolución de disputas comerciales internacionales y propuso que el Tribunal Supremo singapurense apoye a Vietnam en el desarrollo del tribunal especializado mediante programas avanzados de formación para jueces y funcionarios judiciales vietnamitas, además de facilitar prácticas profesionales en la nación insular.

En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias en Singapur, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Le Tien, informó que ambas partes acordaron continuar promoviendo el intercambio de información y experiencias, priorizando la cooperación en formación y fortalecimiento de capacidades en la resolución de controversias comerciales internacionales.

Añadió que también coincidieron, en principio, en estudiar y elaborar un acuerdo de cooperación enfocado en la organización y el funcionamiento del tribunal especializado en el Centro Financiero Internacional de Vietnam, así como en asuntos vinculados con la quiebra y las transacciones transfronterizas.

Previamente, la delegación sostuvo sesiones de trabajo con el Ministerio de Justicia de Singapur.

En la cita, el ministro de Estado para Asuntos Jurídicos, Murali Pillai, compartió la experiencia singapurense en el desarrollo de un modelo multicanal para la resolución de controversias comerciales internacionales, basado en tribunales, arbitraje y mediación.

Durante la visita, la delegación también analizó la estructura organizativa y el modelo operativo del Tribunal Comercial Internacional de Singapur, además de reunirse con el Centro Internacional de Arbitraje de Singapur y otras instituciones relacionadas con la resolución de disputas comerciales internacionales./.

VNA
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