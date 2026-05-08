Vietnam y Sri Lanka impulsan sus nexos con nuevos acuerdos de cooperación

Colombo (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, intercambiaron hoy orientaciones estratégicas para profundizar los vínculos entre ambos países, en consonancia con su gran potencial.



En las conversaciones sostenidas en esta capital, el mandatario anfitrión dio una cálida bienvenida a To Lam y a la delegación de alto nivel de Vietnam en su visita de Estado a Sri Lanka, afirmando que esta visita constituye un hito importante en la historia de las relaciones entre ambos países.



Felicitó al secretario general y presidente To Lam por haber sido elegido por unanimidad por la Asamblea Nacional de la XVI legislatura para su nuevo cargo.



Subrayando que las relaciones entre ambos países poseen una tradición larga y profunda, que va más allá de las relaciones convencionales, Anura Kumara Dissanayake afirmó que los dirigentes y el pueblo de Sri Lanka siempre han mantenido sentimientos de amistad y sinceridad hacia Vietnam y hacia el Presidente Ho Chi Minh.



Asimismo, manifestó su admiración por Vietnam como modelo de desarrollo en la región y en el mundo, y por el Partido Comunista de Vietnam por haber conducido al país hacia el desarrollo actual.



Por su parte, To Lam felicitó a Sri Lanka por los resultados positivos alcanzados en la estabilización macroeconómica, la reestructuración de la deuda y la recuperación tras la crisis del período 2020-2024, especialmente por la implementación eficaz del programa de reformas económicas.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene conversaciones con el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake. Foto: VNA

Expresó además su confianza en que, bajo el liderazgo del presidente Anura Kumara Dissanayake, Sri Lanka entrará en una etapa de crecimiento estable y sostenible, logrará sus objetivos de desarrollo y hará realidad la “Visión 2048” para convertir al país en una nación desarrollada con motivo del centenario de su independencia.



En un ambiente abierto, sincero, de confianza mutua y entendimiento recíproco, ambos dirigentes se informaron sobre la situación de cada país y expresaron su satisfacción por la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre ambas naciones, construidas durante más de medio siglo sobre la base de la confianza política, la lealtad, el apoyo mutuo sincero, la afinidad cultural budista y la participación activa de ambos en el Movimiento de Países No Alineados.



Acordaron fortalecer la confianza política; ampliar los intercambios y contactos de alto nivel y a todos los niveles; y mantener regularmente los mecanismos de cooperación bilateral en diversos ámbitos.



También coincidieron en impulsar las relaciones entre los partidos gobernantes y reforzar el intercambio de teorías, políticas exteriores y asuntos regionales e internacionales de interés común.



Convinieron en impulsar una cooperación sustancial y eficaz en defensa y seguridad, especialmente en la formación de fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la ampliación del intercambio de información y la transferencia de tecnología de defensa, así como fortalecer la cooperación en seguridad marítima y ciberseguridad.



Destacando el potencial de cooperación en comercio e inversión, acordaron aplicar medidas decisivas para alcanzar en un futuro próximo el objetivo de un intercambio comercial de mil millones de dólares.



To Lam afirmó que Vietnam está dispuesto a suministrar al mercado de Sri Lanka productos en los que el país indochino tiene fortalezas y Sri Lanka necesidades, tales como alimentos, productos agrícolas y maquinaria agrícola.



Por su parte, el presidente anfitrión afirmó que el Gobierno de Sri Lanka creará condiciones favorables y aplicará políticas preferenciales para las empresas vietnamitas que inviertan y hagan negocios en esta nación, además de promover la cooperación en agricultura de alta tecnología, adaptación al cambio climático y transición ecológica.



Los dos líderes también acordaron fortalecer la cooperación agrícola, conectar las cadenas de suministro agroalimentario, desarrollar tecnologías de conservación poscosecha, pesca, ciencia y tecnología, transformación digital, intercambio de experiencias sobre productos estratégicos y ejecución de proyectos conjuntos de investigación y transferencia tecnológica, orientados a crear proyectos emblemáticos entre ambos países.



Coincidieron en convertir la cooperación cultural, educativa y los intercambios entre pueblos en uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales. En consecuencia, ampliarán la cooperación turística, especialmente el turismo espiritual; abrirán vuelos directos entre ambos países; y promoverán la cooperación y vinculación entre universidades e institutos de investigación.



El presidente Anura Kumara Dissanayake propuso que Vietnam establezca sucursales de algunas de sus principales universidades en Sri Lanka.



En respuesta a las palabras del presidente Anura Kumara Dissanayake sobre el afecto y respeto de su pueblo esrilanqués hacia el Presidente Ho Chi Minh, To Lam afirmó que es necesario fortalecer aún más la cooperación cultural y propuso a Colombo apoyar las actividades para honrar al líder de la revolución vietnamita, así como difundir la cultura y el idioma vietnamitas en Sri Lanka.



Respecto a los asuntos regionales e internacionales de interés común, ambas partes destacaron que, en un contexto mundial y regional complejo, ambos países deben continuar coordinándose estrechamente en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y el Foro del Sur Global.



Reafirmaron además la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación marítima, así como la necesidad de resolver pacíficamente las disputas sobre la base del respeto y cumplimiento del derecho internacional, especialmente de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Inmediatamente después de las conversaciones, los dos mandatarios presenciaron la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación en los ámbitos de seguridad, ciencia y tecnología, cultura, información y comunicaciones./.