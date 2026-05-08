Política

Primer ministro de Vietnam propone medidas ante desafíos multidimensionales

Su intervención no solo abordó los riesgos inmediatos derivados del conflicto en Medio Oriente, sino que trazó una hoja de ruta para la autonomía energética y alimentaria del bloque en la próxima década.

Primer ministro de Vietnam propone medidas ante desafíos multidimensionales durante la sesión plenaria de la 48.ª Cumbre de la ASEAN (Foto: VNA)
Primer ministro de Vietnam propone medidas ante desafíos multidimensionales durante la sesión plenaria de la 48.ª Cumbre de la ASEAN (Foto: VNA)

Cebú, Filipinas (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presentó hoy tres propuestas estratégicas durante la sesión plenaria de la 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en el Centro de Convenciones Mactan Expo en Cebú, Filipinas.

Bajo el lema “Navegando juntos hacia un futuro compartido”, propuesto por la presidencia filipina de 2026, el jefe del Ejecutivo vietnamita instó a los países miembros a fortalecer la unidad y la resiliencia para responder de manera colectiva y eficaz a las crisis geopolíticas actuales, especialmente las repercusiones del conflicto en Medio Oriente en la seguridad energética y alimentaria regional.

Minh Hung subrayó que ante desafíos interconectados, la prioridad de la ASEAN debe ser garantizar las necesidades básicas de seguridad. Propuso la implementación sustancial del Plan de Acción de Cooperación Energética de la ASEAN 2026-2030, la modernización de la Red Eléctrica regional y el Sistema de Gasoductos del bloque. Asimismo, enfatizó la necesidad de diversificar las fuentes de energía y mejorar el acceso a las finanzas verdes y tecnologías avanzadas, elevar la eficiencia de los marcos y acuerdos existentes en la energía.

En el ámbito alimentario, el primer ministro vietnamita abogó por fortalecer las reservas estratégicas y establecer mecanismos de emergencia para el arroz, reafirmando la disposición de Vietnam para suministrar alimentos en situaciones críticas y compartir experiencias con los Estados miembros.

Como segunda propuesta, el jefe del Gobierno de Vietnam sugirió potenciar la capacidad interna y la competitividad económica mediante la aplicación efectiva del Acuerdo de Comercio de Bienes de la ASEAN (ATIGA) y la pronta finalización del Acuerdo Marco de Economía Digital (DEFA).

Por último, hizo un llamado a elevar la eficiencia de la coordinación intersectorial en situaciones de emergencia, potenciando el papel de la Secretaría de la ASEAN para asegurar que los compromisos regionales se ejecuten de manera sincrónica.

Las propuestas de Vietnam fueron recibidas con gran valoración por los líderes de la ASEAN, quienes coincidieron en que son oportunas y pragmáticas.

Como resultado de estas iniciativas, la cumbre aprobó la Declaración de los Líderes de la ASEAN sobre acciones prioritarias para fortalecer la resiliencia regional ante las consecuencias de la situación en Medio Oriente.

Este documento no solo define la postura política del bloque ante la inestabilidad internacional, sino que posiciona a la ASEAN dentro de la estructura regional con una estrategia de respuesta común orientada a la acción, centrada en la protección de los ciudadanos y la estabilidad de las cadenas de suministro./.

VNA
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