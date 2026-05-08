Máximo dirigente vietnamita inicia su visita de Estado a Sri Lanka

Colombo (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y una delegación de alto rango llegaron a Colombo la noche del 7 de mayo (hora local), iniciando una visita de Estado de dos días a Sri Lanka por invitación del presidente anfitrión, Anura Kumara Dissanayake.



La delegación está integrada por los miembros del Buró Político: Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización; Nguyen Thanh Nghi, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias; el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; y Tran Luu Quang, secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, entre otros altos funcionarios.



El secretario general y presidente To Lam y su comitiva fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Bandaranaike por la primera ministra Harini Amarasuriya y varios miembros del Gobierno de Sri Lanka, la embajadora de Vietnam en Sri Lanka, Trinh Thi Tam, y el personal de la embajada, junto con representantes de la comunidad vietnamita en Sri Lanka.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y la primera ministra Harini Amarasuriya. (Foto: VNA)

En el aeropuerto, una guardia de honor formó en la alfombra roja mientras artistas esrilanqueses interpretaban danzas tradicionales para dar la bienvenida al dirigente vietnamita y su delegación.



El secretario general y presidente To Lam y la primera ministra de Sri Lanka recorrieron la alfombra roja y pasaron revista a la guardia de honor.



Durante los 56 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Sri Lanka el 21 de julio de 1970, la amistad tradicional entre ambos países se ha fortalecido y desarrollado constantemente en diversos ámbitos.



La visita de Estado de To Lam a Sri Lanka contribuirá a consolidar la amistad tradicional y estrechar los sinceros lazos entre los líderes y pueblos de ambas naciones, construidos a lo largo de la historia. Asimismo, se espera que marque un importante hito político, genere un nuevo impulso y abra una nueva etapa de desarrollo en las relaciones bilaterales, con una confianza política reforzada y una cooperación más amplia, profunda, efectiva y sustancial./.

