Vietnam y Sri Lanka fortalecerán confianza política con visita de To Lam

Colombo (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizará una visita de Estado a Sri Lanka del 7 al 8 de mayo de 2026, invitado por el mandatario anfitrión, Anura Kumara Dissanayake, marcando un hito histórico al ser la primera visita de un máximo líder vietnamita a la nación insular desde el establecimiento de los nexos bilaterales.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el ministro de Relaciones Exteriores, Trabajo Extranjero y Turismo de Sri Lanka, Vijitha Herath, destacó que este encuentro simboliza la madurez de los lazos diplomáticos establecidos en 1970 y reafirma el compromiso de ambas naciones de elevar su asociación a un nivel más estratégico.



La visita se produce en un contexto de rápidos cambios regionales, ofreciendo una plataforma para profundizar la cooperación en sectores tradicionales como el comercio y la educación, además de abrir fronteras en áreas emergentes como la transformación digital y las iniciativas verdes.



La relación bilateral se cimenta sobre una base histórica de apoyo mutuo y afinidades culturales, destacando el legado del Presidente Ho Chi Minh, quien visitó Sri Lanka en tres ocasiones y cuya memoria es honrada en Colombo con un monumento y sellos conmemorativos.



En el ámbito económico, aunque las inversiones actuales de empresas esrilanquesas en Vietnam alcanzan los 40,9 millones de dólares y generan 15 mil empleos, Herath subrayó que existe un vasto potencial por explotar. Uno de los objetivos más ambiciosos de esta visita es discutir los mecanismos necesarios para incrementar el volumen del comercio bilateral hasta alcanzar la meta de los mil millones de dólares, apoyándose en marcos jurídicos ya existentes como acuerdos de protección de inversiones y de lucha contra la doble imposición.



Para dinamizar esta asociación, Sri Lanka prioriza la integración en las cadenas de suministro y busca atraer la experiencia de Vietnam en sectores de vanguardia. El canciller Herath manifestó el interés de su país en colaborar en la industria de vehículos eléctricos, invitando a empresas como VinFast a explorar oportunidades en su país, aprovechando los recursos de tierras raras de la isla.



Asimismo, ambas naciones, comprometidas con las emisiones netas cero para 2050, buscan estrechar la cooperación en energías renovables, específicamente en energía solar y eólica, áreas en las que Vietnam ha mostrado progresos acelerados.



Sri Lanka se posiciona además como un centro logístico regional y una puerta de entrada al Sur de Asia para los inversores vietnamitas a través de proyectos como la Ciudad Portuaria de Colombo.



La visita de Estado también servirá para impulsar la conectividad aérea directa, lo que se espera potencie el intercambio pueblo a pueblo y el turismo religioso y cultural basado en la herencia budista compartida.



En el plano multilateral, Sri Lanka busca el respaldo de Vietnam para avanzar en sus aspiraciones de convertirse en Socio de Diálogo por Sector de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) y su eventual ingreso al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP).



Según el ministro Herath, esta aproximación integral que combina crecimiento económico, innovación tecnológica y una estrecha coordinación en foros internacionales, permitirá que Vietnam y Sri Lanka enfrenten juntos los desafíos globales actuales y construyan una asociación resiliente y orientada al futuro./.

VNA