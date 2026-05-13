Vietnam apoya a EL AL Airlines de Israel en lanzamiento de vuelos directos a Hanoi

Tel Aviv (VNA) - La Oficina Comercial de la Embajada de Vietnam en Israel expresó su respaldo a EL AL Airlines para la apertura de una ruta aérea directa entre el país del Medio Oriente y Hanoi, en un nuevo paso para fortalecer la conectividad y los vínculos económicos y turísticos entre ambos países.



Durante una reunión celebrada el 12 de mayo en la sede de la aerolínea israelí en Tel Aviv, representantes de la Embajada y de la Oficina Comercial de Vietnam analizaron junto a directivos de la compañía medidas destinadas a impulsar la puesta en marcha de vuelos directos entre los dos países.



En el encuentro, el director comercial de EL AL Airlines, Shlomi Zafrany, destacó el potencial del mercado vietnamita dentro de la estrategia de expansión de la aerolínea hacia Asia. Asimismo, reveló que la compañía prevé inaugurar vuelos directos entre Israel y Hanoi, y solicitó apoyo de las autoridades vietnamitas para concretar el proyecto.



Según el plan presentado, el vuelo inaugural despegaría el 24 de octubre de 2026 y conectaría el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv con el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanoi. Durante la temporada de invierno 2026-2027, la aerolínea proyecta operar tres vuelos semanales utilizando aviones Boeing 787 Dreamliner de fuselaje ancho, con posibilidad de aumentar la frecuencia en función de la demanda.



Por su parte, Le Thai Hoa valoró positivamente la hoja de ruta anunciada por la aerolínea y aseguró que la Embajada y la Oficina Comercial están dispuestas a apoyar a EL AL Airlines y facilitar conexiones con socios vietnamitas para promover oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosas.



El funcionario subrayó además que Vietnam se consolida cada vez más como un destino atractivo para inversores, empresarios y turistas israelíes. Añadió que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel, a mediados de noviembre de 2024, ha contribuido a dinamizar aún más las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos países.



La Embajada y la Oficina Comercial de Vietnam también están ofreciendo orientación sobre permisos de vuelo y procedimientos de visado para las tripulaciones, con el fin de facilitar el cumplimiento de las regulaciones vietnamitas y la coordinación con socios locales.



Anteriormente, las autoridades vietnamitas apoyaron a Arkia Israeli Airlines en la apertura de vuelos directos a Hanoi desde enero de 2026. Actualmente, ambas entidades también colaboran con la aerolínea privada israelí para obtener autorización para operar una ruta directa entre Tel Aviv y Ciudad Ho Chi Minh.



La ampliación de vuelos directos entre Israel y Vietnam facilitará los desplazamientos de empresarios, inversores, comerciantes y turistas, además de impulsar el transporte aéreo de mercancías y fortalecer la cooperación bilateral en múltiples ámbitos./.

VNA