Internacional

Embajada de Vietnam alerta a su comunidad ante la compleja situación de seguridad en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel insta a extremar precauciones ante alertas de misiles y riesgos de seguridad en varias zonas del país.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Haret Hreik, al sur de Beirut, Líbano, el 4 de marzo de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Haret Hreik, al sur de Beirut, Líbano, el 4 de marzo de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Tel Aviv (VNA) - La Embajada de Vietnam en Israel instó a la comunidad connacional a extremar las precauciones ante la persistente y compleja situación de seguridad en el país, donde en los últimos días se han registrado múltiples alertas de misiles en diversas zonas.

Según el comunicado emitido el 30 de marzo, algunos ataques recientes han tenido como objetivo el complejo químico de Ne’ot Hovav y la refinería Bazan en Haifa, lo que plantea riesgos potenciales de fuga de materiales peligrosos con posibles impactos en el medio ambiente y la seguridad de la población. Además, se han reportado incidentes aislados en otras áreas que han afectado infraestructuras civiles y la vida cotidiana de los residentes.

De acuerdo con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tel Aviv, el Comando del Frente Interno de Israel decidió mantener la política de defensa civil desde las 8:00 del 30 de marzo hasta las 20:00 del 4 de abril (hora local), sin modificaciones respecto al período anterior.

En el marco de estas medidas, continúan vigentes varias restricciones, entre ellas la suspensión de las clases presenciales, la limitación de reuniones a un máximo de 50 personas en lugares que cuenten con refugios adecuados y la autorización para que los centros de trabajo operen únicamente si cumplen las condiciones de seguridad establecidas. Asimismo, las playas permanecen cerradas.

La representación diplomática recomendó a los ciudadanos vietnamitas seguir de cerca las orientaciones del Comando del Frente Interno según su zona de residencia y preparar con antelación un plan para acceder al refugio más cercano. También instó a evitar áreas de alto riesgo como plantas químicas, zonas industriales, aeropuertos, puertos marítimos y otras infraestructuras estratégicas.

En caso de encontrarse cerca de un lugar donde se produzca un incidente, se aconseja limitar los desplazamientos, permanecer en el interior de las viviendas, mantener puertas y ventanas cerradas y cumplir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales. Igualmente, se exhorta a no acercarse ni grabar o fotografiar las zonas atacadas o que presenten señales de peligro.

La Embajada de Vietnam señaló que, hasta el momento, tras más de un mes desde el estallido del conflicto, la comunidad vietnamita en Israel permanece a salvo./.

VNA
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