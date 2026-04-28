Vietnam aboga por aplicación equilibrada de los pilares del TNP

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Nueva York (VNA) – Vietnam instó a los países miembros del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) a garantizar la aplicación estricta y equilibrada de los tres pilares de este acuerdo, durante la jornada inaugural de la XI Conferencia de Examen del TNP, celebrada el 27 de abril en Nueva York.

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El país indochino subrayó la necesidad de reforzar el compromiso colectivo con el desarme, la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear en un contexto de crecientes desafíos de seguridad global.

Al intervenir en la sesión, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, jefa de la delegación vietnamita, reafirmó el firme respaldo del país al TNP como piedra angular de la arquitectura internacional de seguridad, y llamó a implementar de manera plena y equilibrada sus tres pilares: desarme nuclear, no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear.

La funcionaria destacó la responsabilidad especial de los Estados poseedores de armas nucleares de cumplir sus compromisos de desarme, abstenerse de amenazas o uso de la fuerza y promover la confianza, el diálogo y la cooperación internacional en cuestiones estratégicas.

Asimismo, Vietnam abogó por un mayor respaldo a instrumentos complementarios, como la pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y una adhesión más amplia al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, habla en la cita (Fuente: VNA)

Vietnam también subrayó la importancia de salvaguardar los derechos e intereses de los países en desarrollo en el uso pacífico de la energía nuclear para el desarrollo, mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional, un mayor acceso a tecnologías y conocimientos, y la garantía de financiamiento sostenible.

En la ocasión, Thu Hang compartió los esfuerzos del país para perfeccionar su marco jurídico y de políticas, incluida la adopción de una estrategia para el desarrollo y aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos hasta 2035, con visión a 2050.

Indicó que Vietnam impulsa la investigación científica y la aplicación tecnológica en este ámbito, especialmente en salud, agricultura, protección ambiental y seguridad energética.

En un contexto de creciente incertidumbre global, la representante llamó a la comunidad internacional a reafirmar su apoyo al TNP mediante mayores esfuerzos colectivos y la adopción de un documento final equilibrado y sustantivo que oriente el próximo ciclo de revisión del tratado.

La XI Conferencia de Examen del TNP, presidida por Vietnam, se celebra del 27 de abril al 22 de mayo, con intensos debates temáticos entre los Estados miembros.

Representantes de numerosos países expresaron su preocupación por el deterioro del entorno de seguridad y político global, considerado uno de los más complejos en décadas, marcado por focos de conflicto y el aumento de los riesgos nucleares, y subrayaron la urgencia de ratificar el compromiso con los objetivos del tratado para evitar una catástrofe nuclear./.

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