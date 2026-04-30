Vietnam preside mesa redonda sobre el uso pacífico de la energía nuclear

Nueva York (VNA) – Vietnam presidió una mesa redonda en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York el 29 de abril, con motivo de la 11ª Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).



El evento, titulado “Átomos para el desarrollo: tecnología, capacidad y financiación para aplicaciones nucleares en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, fue copatrocinado por Japón, Filipinas, Bélgica, Sudáfrica, Senegal, Kenia, Zimbabue y Guatemala.

En sus palabras de apertura, la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, jefa de la delegación vietnamita en la 11ª Conferencia de Examen del TNP, destacó las importantes contribuciones de la energía nuclear en diversos ámbitos como la salud, la agricultura, la industria, la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la adaptación al cambio climático.



Citando logros prácticos de Vietnam, la funcionaria mencionó avances en imágenes médicas, detección y tratamiento del cáncer, así como el control de plagas en productos agrícolas.



La representante vietnamita señaló que los países en desarrollo siguen enfrentando limitaciones en infraestructura, capacidad técnica y financiación sostenible, además del riesgo de quedarse atrás. Subrayó la necesidad de garantizar la equidad y mejorar el acceso a las aplicaciones nucleares para los países del Sur Global.



Pidió reforzar la cooperación internacional en aplicaciones nucleares, con énfasis en la creación de capacidades, la formación, la transferencia de tecnología y la movilización de recursos financieros sostenibles para apoyar objetivos de desarrollo a largo plazo.



Destacó que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) debe desempeñar un papel central de coordinación en la promoción del uso pacífico de la energía nuclear, al tiempo que fortalece las asociaciones con instituciones financieras internacionales y socios para el desarrollo, así como marcos de cooperación Sur-Sur y triangular.



Un representante del OIEA propuso nuevos enfoques dentro del marco del TNP e introdujo el programa de cooperación técnica del organismo. Japón expuso esfuerzos para ampliar la cooperación internacional y apoyar la creación de capacidades en países en desarrollo.



Por su parte, Finlandia subrayó la necesidad de mejorar el acceso a financiación y tecnología, señalando que los pequeños reactores modulares (SMR) podrían ofrecer soluciones adecuadas para economías en desarrollo.



Mientras tanto, representantes de países copatrocinadores, incluidos Kenia, Zimbabue, Sudáfrica, Filipinas, Senegal y Guatemala, junto con otros participantes, reafirmaron el papel práctico de las aplicaciones nucleares pacíficas en la promoción del desarrollo sostenible. Expresaron su deseo de contar con condiciones más favorables para acceder a la tecnología, mejorar capacidades y movilizar recursos financieros, garantizando inversiones asequibles en energía nuclear para los países en desarrollo.



Los participantes también elogiaron la iniciativa de Vietnam al organizar el evento.



La mesa redonda ayudó a destacar el pilar del uso pacífico de la energía nuclear dentro del TNP, subrayando su papel integral en el mantenimiento del equilibrio y la eficacia del tratado. Las discusiones transmitieron el mensaje de que, si se gestiona de manera responsable y con acceso equitativo, la tecnología nuclear puede ser un motor importante del crecimiento inclusivo, la innovación y el logro de los ODS.



En los márgenes de la conferencia, la viceministra Hang y la delegación vietnamita mantuvieron reuniones con el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, la subsecretaria general de la ONU Izumi Nakamitsu, y altos funcionarios de Japón, Corea del Sur, Singapur, Finlandia, Polonia, Noruega, Suecia, Letonia y Australia.



En estos encuentros, las partes discutieron medidas para fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales.



Thu Hang reafirmó la importancia del multilateralismo y la responsabilidad de los Estados miembros del TNP de cumplir los compromisos de sus tres pilares: no proliferación, desarme y uso pacífico de la energía nuclear.



Los socios elogiaron el desarrollo dinámico de Vietnam, afirmaron su papel como socio importante en la región y expresaron su deseo de fortalecer aún más los lazos político-diplomáticos y mejorar la cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología, energías renovables y desarrollo sostenible.

También felicitaron a Vietnam por su papel como presidente de la 11ª Conferencia de Examen del TNP y prometieron seguir apoyando el éxito general de la conferencia./.

VNA