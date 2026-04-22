Malasia busca soluciones a la crisis de microplásticos

Kuala Lumpur (VNA) – Malasia enfrenta una creciente crisis de microplásticos, impulsada principalmente por una gestión deficiente de residuos y prácticas de reciclaje insuficientes entre la población, según advertieron expertos.

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La profesora Aileen Tan, científica marina de la Universiti Sains Malaysia, señaló que este problema ya no constituye un riesgo lejano, sino una crisis ambiental constante que afecta directamente a los ecosistemas marinos y, en consecuencia, a la alimentación humana.

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Los microplásticos procedentes de desechos domésticos y aguas residuales están entrando cada vez más en la cadena alimentaria, lo que supone una grave amenaza para la seguridad de los productos del mar y el sustento de las comunidades costeras.

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Según datos del Departamento de Pesca de Malasia, la población podría ingerir hasta 2016 partículas de microplásticos al año a través del consumo de pescado. Investigaciones recientes revelan que el 93,3 % de las muestras analizadas en todo el país contenían microplásticos en el sistema digestivo de los peces, mientras que casi el 29 % presentaba estas partículas incluso en los tejidos musculares.

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Lo más preocupante es que la mayoría de las partículas detectadas mide menos de 0,2 mm, un tamaño que, de acuerdo con los investigadores, podría permitir su ingreso al torrente sanguíneo humano.

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Con un consumo medio de mariscos de 48,3 kg por persona al año, Malasia se sitúa entre los mayores consumidores de productos del mar a nivel mundial, lo que incrementa las preocupaciones sobre los posibles riesgos para la salud asociados a la exposición a microplásticos.

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Para hacer frente a esta situación, los expertos han pedido una estrategia integral que involucre a toda la sociedad, en lugar de medidas aisladas y reactivas. Zaki Ahmad, especialista en asuntos marítimos de la Universiti Utara Malaysia, afirmó que el país debe ir más allá de soluciones a corto plazo y abordar las causas estructurales de la contaminación plástica mediante un enfoque coordinado y sostenible.

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El Gobierno malasio ya ha puesto en marcha varias iniciativas, entre ellas la Hoja de Ruta hacia el Desperdicio Total de Plásticos de Un Solo Uso 2018-2030 y el Plan Nacional de Acción contra la Basura Marina 2021-2030. Sin embargo, los especialistas subrayan que la mitigación a largo plazo dependerá de sistemas de gestión de residuos más sólidos, educación ambiental desde la etapa escolar y una participación más activa tanto de la industria como de las comunidades./.

Hoàng Phương Chi