Vietnam inicia negociación para adherirse al ITA2

Ginebra (VNA) – Vietnam inició oficialmente el proceso de negociación para su adhesión al Acuerdo ampliado de Tecnología de la Información (ITA2), según se anunció en la reunión informal del Comité de Participantes en el acuerdo celebrada en Suiza.



Pham Quang Huy, consejero ministro y subjefe de la misión de Vietnam en Ginebra, confirmó que el país ya ha enviado una nota oficial al director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a los comités pertinentes solicitando el inicio de las negociaciones de adhesión. La notificación también fue distribuida a todos los miembros de la OMC.



El representante vietnamita destacó el papel del ITA2 en la liberalización del comercio de productos de tecnología de la información, contribuyendo a reducir costos, mejorar el acceso a la tecnología y fomentar la innovación global.



Señaló que Vietnam ha logrado avances significativos en este sector, convirtiéndose en un centro regional de producción y exportación de productos electrónicos y de alta tecnología.



La decisión de incorporarse al ITA2 refleja el enfoque proactivo del país en la integración internacional y reafirma su compromiso de contribuir de manera activa y responsable al sistema multilateral de comercio de la OMC.



Numerosos miembros, incluidos la Unión Europea, China, Japón, el Reino Unido, Singapur, Tailandia y Suiza, felicitaron a Vietnam por su decisión, considerándola un impulso positivo para la OMC en el contexto actual, y expresaron su disposición a apoyar al país en las próximas negociaciones.



Con anterioridad, durante un encuentro con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, el embajador Mai Phan Dung, jefe de la misión vietnamita en Ginebra, también anunció oficialmente la decisión, la cual fue valorada como “realmente excelente” por la dirigente de la OMC, quien subrayó que contribuirá a ampliar las oportunidades de Vietnam para atraer inversiones de alta calidad y desarrollar su industria digital.



En la siguiente fase, Vietnam presentará su proyecto de lista de compromisos en el marco del ITA2 y llevará a cabo negociaciones con los demás miembros. La adhesión oficial será aprobada una vez que todos los participantes acepten dichos compromisos.



Vietnam se incorporó al Acuerdo de Tecnología de la Información original (ITA1) al ingresar en la OMC en 2007, el cual exige la eliminación de aranceles sobre una amplia gama de productos tecnológicos. Actualmente, el ITA1 cuenta con 83 miembros, que representan el 97% del comercio mundial en este sector.



Según informes de la OMC, las exportaciones globales de productos ITA1 se han cuadruplicado desde 1996, alcanzando los 2,5 billones de dólares en 2021, mientras que las exportaciones de productos ITA2 ascienden a unos 2,1 billones de dólares, equivalentes a cerca del 12% del comercio mundial de mercancías.



En diversos foros de la OMC, Vietnam ha sido destacado como un ejemplo de éxito en el aprovechamiento de acuerdos comerciales, incluido el ITA, para impulsar su desarrollo económico.



En la reunión, Vietnam reiteró su disposición a participar en las negociaciones del ITA2 con un espíritu constructivo, responsable y cooperativo, y expresó su deseo de mantener un estrecho intercambio con los demás miembros en el futuro./.

VNA