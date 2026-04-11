Amplio respaldo internacional a los nuevos dirigentes de Vietnam tras recientes nombramientos

Hanoi (VNA) - Líderes de numerosos países, partidos políticos y organismos internacionales enviaron mensajes de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras la elección del secretario general del Partido Comunista, To Lam, como presidente de la República, de Le Minh Hung como primer ministro y de Tran Thanh Man como presidente de la Asamblea Nacional.

Desde Cuba, el general Raúl Castro Ruz destacó que la elección de To Lam representa un reconocimiento a su lealtad, capacidad de liderazgo y aportes a la causa revolucionaria, subrayando la relación especial entre ambos países, forjada sobre la solidaridad y una profunda amistad histórica. En tanto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó su confianza en que, en su doble rol como secretario general del Partido y jefe de Estado, To Lam continuará guiando al país en una nueva etapa de desarrollo y fortalecerá aún más los tradicionales lazos bilaterales.

El sultán de Brunéi, Haji Hassanal Bolkiah, valoró la designación de To Lam como muestra de confianza y reconocimiento a su trayectoria, y expresó su voluntad de profundizar la cooperación bilateral, especialmente con vistas al 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027.

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, resaltó la importancia de la Asociación Estratégica Integral con Vietnam y expresó su confianza en que el país seguirá avanzando bajo el liderazgo de To Lam, destacando oportunidades de cooperación en economía verde y economía digital.

El presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta, elogió la visión estratégica del liderazgo vietnamita hacia los objetivos de desarrollo para 2030 y 2045, y manifestó su confianza en el avance del país en transformación económica, innovación y proyección internacional.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, celebró el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en múltiples ámbitos y reafirmó el compromiso de acompañar a Vietnam en su desarrollo sostenible.

Por su parte, la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, valoró el crecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y reiteró su disposición a profundizar la cooperación en política, economía, seguridad e intercambios entre los pueblos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega flores para felicitar al primer ministro Le Minh Hung (izquierda). Foto: VNA

Diversas organizaciones y partidos políticos también enviaron felicitaciones, entre ellos representantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la UNESCO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como líderes de formaciones políticas de Suecia, Hungría y Chile.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, felicitó a su homólogo vietnamita y reafirmó la voluntad de La Habana de fortalecer la histórica relación de amistad y cooperación con Hanoi.

El jefe de Gobierno de Singapur, Lawrence Wong, destacó el dinamismo de la cooperación bilateral, especialmente en energías renovables, créditos de carbono y economía digital, y expresó su disposición a consolidar la Asociación Estratégica Integral.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, resaltó el papel clave de Vietnam en el crecimiento económico regional y reiteró su compromiso de profundizar la cooperación estratégica entre ambos países.

Desde Australia, el primer ministro Anthony Albanese manifestó su interés en seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Asimismo, los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Venezuela y Croacia enviaron mensajes de felicitación al canciller vietnamita, Le Hoai Trung, con motivo de su continuidad en el cargo./.