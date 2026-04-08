ASEAN+3 está mejor posicionada para afrontar crisis energéticas

Singapur (VNA) – La región ASEAN+3, que incluye a los 11 Estados miembros de la ASEAN y a China, Japón y Corea del Sur, se encuentra en mejor posición que en ocasiones anteriores para afrontar una crisis energética, según la evaluación de la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN+3 (AMRO) en su informe anual insignia.

En su informe Perspectiva Económica Regional de la ASEAN+3 (AREO) 2026 publicado la víspera, la AMRO proyectó un crecimiento regional del 4,0% tanto para 2026 como para 2027.

El economista jefe de la AMRO, Dong He, afirmó que la región inició 2026 desde una posición de fortaleza, pero el conflicto en Medio Oriente ha modificado el equilibrio de riesgos a la baja. Sin embargo, está mejor posicionada para afrontar una crisis energética, ya que sus economías son más eficientes energéticamente y menos dependientes del petróleo, iniciaron este período con baja inflación y la mayoría conserva un margen de maniobra significativo para responder a las políticas.

La región creció un 4,3% en 2025, muy por encima del 3,8% proyectado inmediatamente después del impacto arancelario de abril de 2025. La actividad económica se mantuvo gracias a una sólida demanda interna, exportaciones robustas, impulsadas por la demanda de semiconductores derivada de la Inteligencia Artificial (IA), inversión sostenida y el fortalecimiento de los vínculos económicos intrarregionales.

En un contexto de precios energéticos mundiales más altos, el informe AREO 2026 prevé que la inflación general aumente del 0,9% en 2025 al 1,4% en 2026 y al 1,5% en 2027.

Dong He subrayó que, a medida que la economía global se ve afectada por una crisis tras otra, preservar la flexibilidad de las políticas es fundamental para evitar consecuencias peores, como la estanflación.

Los bancos centrales deben mantener condiciones de mercado ordenadas y la estabilidad financiera, y actuar con decisión si las perturbaciones de la oferta provocan una inflación sostenida. En el ámbito fiscal, aconsejó a los gobiernos que prioricen el apoyo específico a los grupos vulnerables, evitando medidas generalizadas que puedan alimentar la inflación o socavar la sostenibilidad fiscal.

El informe también destaca una transformación estructural fundamental que sustenta la resiliencia de la región. En las últimas dos décadas, la ASEAN+3 se ha consolidado como un mercado regional más sólido, con redes de producción más densas e interconectadas y un cambio decisivo hacia fuentes de demanda intrarregionales.

La proporción de las exportaciones de valor agregado de la región a Estados Unidos ha disminuido de aproximadamente un tercio al 20%, mientras que la proporción absorbida dentro de la región ha aumentado a casi el 30%.

Actualmente, la ASEAN+3 es el mayor mercado del mundo, representando el 28% de la demanda final global./.