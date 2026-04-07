Indonesia: Decenas de estudiantes hospitalizados tras recibir comida escolar gratuita

Yakarta (VNA) – Decenas de estudiantes en el este de Yakarta fueron hospitalizados el 6 de abril tras consumir alimentos del programa de comidas escolares gratuitas financiado por el gobierno, lo que ha vuelto a generar preocupación sobre la seguridad alimentaria en una de las principales políticas sociales de Indonesia.



Las autoridades de Yakarta confirmaron que 72 estudiantes presentaban sospecha de intoxicación alimentaria tras ingerir comidas distribuidas desde una cocina central ubicada en la zona de Duren Sawit. Según los reportes, los alumnos comenzaron a presentar síntomas como náuseas, vómitos y mareos poco después del almuerzo.



Las autoridades locales trasladaron rápidamente a los alumnos afectados a centros hospitalarios para su evaluación y tratamiento, al tiempo que iniciaron una investigación sobre el origen de los alimentos y el proceso de preparación. Las actividades de distribución en la instalación implicada fueron suspendidas temporalmente a la espera de los resultados de laboratorio.



Se prevé que el incidente intensifique el escrutinio sobre el programa nacional de comidas gratuitas, puesto en marcha a principios de 2025 con el objetivo de mejorar la nutrición infantil y reducir la desnutrición. No obstante, la iniciativa ha sido objeto de críticas reiteradas tras varios casos de intoxicación alimentaria registrados en distintas localidades.



A pesar de estas preocupaciones, el Gobierno indonesio ha reafirmado su compromiso de mantener el programa, subrayando que estos incidentes representan solo una mínima parte de los millones de raciones servidas y asegurando que se reforzarán las normas de seguridad alimentaria en el futuro./.

VNA