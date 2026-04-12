Tailandia acelera el reciclaje de plástico para enfrentar la escasez de suministro

Bangkok (VNA) - El Gobierno de Tailandia está intensificando sus esfuerzos para impulsar el reciclaje de plástico ante la disrupción del suministro mundial de materias primas, provocada por los conflictos en Oriente Medio, que ha disparado los precios y generado presión sobre la economía nacional.

El Ministerio de Industria señaló que las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán han afectado la cadena global de suministro de envases, elevando entre un 30% y un 40% el precio de las resinas plásticas desde finales de febrero. Este aumento ha encarecido los costos de producción, impactando directamente en los precios de alimentos, bebidas y otros productos de consumo esenciales.

Tailandia genera cada año más de 2,7 millones de toneladas de residuos plásticos, de las cuales solo alrededor del 25% se recicla. Ante este escenario, el Gobierno, en coordinación con otros ministerios y el sector privado, está promoviendo la modernización tecnológica, el uso de materiales reciclados y el impulso del modelo de economía biocircular y verde, con el objetivo de incrementar el valor añadido y reducir el impacto ambiental.

Las autoridades esperan que el desarrollo de la producción nacional de resinas recicladas ayude a amortiguar el aumento de costos y disminuir la dependencia de las importaciones. Paralelamente, el sector industrial se ha comprometido a reducir los desechos plásticos y fomentar productos de mayor valor agregado, mientras expertos advierten que el encarecimiento de plásticos derivados del petróleo -como el polietileno y el polipropileno- está generando fuertes presiones sobre las industrias de envases, alimentos, bebidas y bienes de consumo./.