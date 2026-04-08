Medios rusos destacan la consolidación del liderazgo en Vietnam

Moscú (VNA) - Diversos medios de comunicación rusos informaron el 7 de abril sobre la elección del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, como jefe de Estado para el mandato 2026-2031 por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, un acontecimiento que, según los analistas, refleja cambios relevantes en el sistema de gobernanza de Vietnam con miras a sus ambiciosos objetivos de desarrollo.

La agencia de noticias TASS destacó que el Parlamento vietnamita eligió a los principales dirigentes del país, entre ellos a To Lam como presidente de la República y a Le Minh Hung, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido, como primer ministro.

El medio también recordó que To Lam ha realizado varias visitas a Rusia. La más reciente tuvo lugar en mayo de 2025 por invitación del presidente Vladimir Putin, con el objetivo de reafirmar la tradicional amistad entre ambos países y fortalecer la confianza política mutua. En 2021, el máximo dirigente vietnamita fue distinguido con la Orden de la Amistad de Rusia por sus contribuciones al impulso de la cooperación bilateral y nombrado profesor honorario de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública.

Por su parte, el diario Kommersant señaló que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la designación de To Lam como presidente del país para un mandato de cinco años. A juicio del periódico, la unificación de los cargos de secretario general del Partido y jefe del Estado representa un paso significativo en la construcción de un aparato estatal con mayor poder efectivo y una dirección más centralizada del Partido.

El medio también resaltó que, desde que asumió el cargo de secretario general del PCV en agosto de 2024, To Lam ha impulsado reformas administrativas de gran alcance, entre ellas la propuesta de reducir a la mitad el número de provincias y ciudades, así como eliminar un nivel de administración local. Según el rotativo, estas medidas buscan racionalizar el aparato estatal y elevar la eficiencia de la gestión pública.

En el ámbito económico, Kommersant subrayó que Vietnam promueve reformas orientadas a fortalecer la competitividad nacional, con especial énfasis en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, consideradas prioridades estratégicas para el desarrollo sostenible. Asimismo, el sector privado es identificado como uno de los motores clave de la economía.

En ese contexto, el dirigente vietnamita ha reiterado la necesidad de construir un marco jurídico que facilite la actividad empresarial en lugar de obstaculizarla. En materia de política exterior, ha destacado que la diplomacia y la integración internacional constituyen tareas “esenciales y permanentes”.

Los medios rusos también señalaron que uno de los objetivos más ambiciosos de Vietnam en la denominada “era del ascenso de la nación” es alcanzar un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 10% anual en el período 2026-2030. Con ello, Vietnam aspira a convertirse en una nación de ingresos medianos altos hacia finales de esta década y en un país desarrollado para 2045.

Las publicaciones subrayan que Vietnam cuenta con bases favorables para alcanzar esas metas. La atracción de inversión extranjera directa (IED) sigue siendo un pilar del crecimiento económico, mientras que la campaña de lucha contra la corrupción ha contribuido a reforzar la confianza pública y a consolidar un entorno de inversión más transparente y previsible para los inversores nacionales y extranjeros.

No obstante, algunos análisis advierten que lograr un crecimiento del PIB de dos dígitos podría resultar desafiante ante el contexto internacional actual, marcado por presiones derivadas de la política arancelaria de Estados Unidos, las tensiones en Medio Oriente y el incremento de los precios de la energía, factores que afectan al comercio y a las cadenas de suministro en el Sudeste Asiático.

Ese mismo día, el portal Gazeta.ru también informó sobre la elección de To Lam como presidente de Vietnam para el período 2026-2031 con el respaldo unánime de los 495 diputados presentes en la Asamblea Nacional.

Según el medio, en su discurso tras asumir el cargo, el nuevo presidente reafirmó el objetivo de garantizar la estabilidad política, acelerar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, se comprometió a impulsar un modelo de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, además de fortalecer la capacidad de defensa y la autonomía estratégica del país.

El artículo concluye que la unificación de los cargos de secretario general del Partido y presidente de la República permitirá aplicar de manera más rápida, coherente y eficaz las directrices del Partido en todo el aparato estatal, lo que facilitará el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de Vietnam en los próximos años./.