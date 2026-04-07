Biografía resumida de To Lam, secretario general del Partido y presidente de Vietnam

Hanoi (VNA) La Asamblea Nacional (AN) de Vietnam de la XVI Legislatura eligió hoy a To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y diputado de la actual legislatura, como presidente del país para el período 2026‑2031, durante su primer período de sesiones en curso en esta capital.



A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presenta a los lectores la biografía resumida del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam.



- Nombre completo: To Lam

- Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1957

- Etnia: Kinh

- Lugar de origen: provincia de Hung Yen

- Fecha de ingreso al PCV: 22 de agosto de 1981

- Teoría política: nivel avanzado

- Especialización profesional: Derecho – Seguridad

- Título y grado académico: Profesor de Ciencias de la Seguridad, Doctor en Derecho



Cargos ocupados:

- Secretario general del Comité Central del PCV de los mandatos XIII y XIV

- Miembro del Buró Político de los mandatos XII, XIII y XIV

- Miembro del Comité Central del PCV de los mandatos XI, XII y XIII, XIV.

- Presidente de la República Socialista de Vietnam y titular del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (2024)

- Secretario de la Comisión Militar Central (desde agosto de 2024)

- Jefe del Comité Directivo Central para la prevención y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos

- Diputado de la Asamblea Nacional de las legislaturas XIV, XV y XVI.



Resumen de su trayectoria profesional:



- De 1974 a 1979: Estudiante de la Universidad de Seguridad Popular (actual Academia de Seguridad Popular)

- De 1979 a 2010: Trabajó en el Ministerio de Seguridad Pública

- De 2010 a 2016: Viceministro de Seguridad Pública

- De 2016 a 2024: Secretario de la Comisión Central de Seguridad Pública y ministro de Seguridad Pública

- Enero de 2019: Ascendido al rango de General de la Seguridad Pública Popular

- De mayo de 2024 a octubre de 2024: Presidente de la República Socialista de Vietnam

- El 3 de agosto de 2024: Elegido secretario general del Comité Central del PCV del XIII mandato

- El 22 de enero de 2026: Elegido miembro del Comité Central del PCV del XIV mandato, período 2026–2031, en el XIV Congreso Nacional del Partido

- El 23 de enero de 2026: Elegido por unanimidad como secretario general del Comité Central del Partido del XIV mandato en el primer pleno de este órgano.

- El 7 de abril de 2026: en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, fue elegido Presidente de la República Socialista de Vietnam./.

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