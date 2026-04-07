Política

Biografía resumida de To Lam, secretario general del Partido y presidente de Vietnam

En el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido Presidente de la República Socialista de Vietnam.

El presidente To Lam presta juramento. (Foto: VNA)
El presidente To Lam presta juramento. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) La Asamblea Nacional (AN) de Vietnam de la XVI Legislatura eligió hoy a To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y diputado de la actual legislatura, como presidente del país para el período 2026‑2031, durante su primer período de sesiones en curso en esta capital.

A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presenta a los lectores la biografía resumida del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam.

- Nombre completo: To Lam
- Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1957
- Etnia: Kinh
- Lugar de origen: provincia de Hung Yen
- Fecha de ingreso al PCV: 22 de agosto de 1981
- Teoría política: nivel avanzado
- Especialización profesional: Derecho – Seguridad
- Título y grado académico: Profesor de Ciencias de la Seguridad, Doctor en Derecho

Cargos ocupados:
- Secretario general del Comité Central del PCV de los mandatos XIII y XIV
- Miembro del Buró Político de los mandatos XII, XIII y XIV
- Miembro del Comité Central del PCV de los mandatos XI, XII y XIII, XIV.
- Presidente de la República Socialista de Vietnam y titular del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (2024)
- Secretario de la Comisión Militar Central (desde agosto de 2024)
- Jefe del Comité Directivo Central para la prevención y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos
- Diputado de la Asamblea Nacional de las legislaturas XIV, XV y XVI.

Resumen de su trayectoria profesional:

- De 1974 a 1979: Estudiante de la Universidad de Seguridad Popular (actual Academia de Seguridad Popular)
- De 1979 a 2010: Trabajó en el Ministerio de Seguridad Pública
- De 2010 a 2016: Viceministro de Seguridad Pública
- De 2016 a 2024: Secretario de la Comisión Central de Seguridad Pública y ministro de Seguridad Pública
- Enero de 2019: Ascendido al rango de General de la Seguridad Pública Popular
- De mayo de 2024 a octubre de 2024: Presidente de la República Socialista de Vietnam
- El 3 de agosto de 2024: Elegido secretario general del Comité Central del PCV del XIII mandato
- El 22 de enero de 2026: Elegido miembro del Comité Central del PCV del XIV mandato, período 2026–2031, en el XIV Congreso Nacional del Partido
- El 23 de enero de 2026: Elegido por unanimidad como secretario general del Comité Central del Partido del XIV mandato en el primer pleno de este órgano.
- El 7 de abril de 2026: en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, fue elegido Presidente de la República Socialista de Vietnam./.

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