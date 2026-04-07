Secretario general del PCV, To Lam, elegido presidente de Vietnam para el período 2026-2031

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional (AN) de Vietnam de la XVI Legislatura eligió hoy al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, diputado de la actual legislatura, como presidente de la República para el período 2026-2031, durante su primer período de sesiones.



Al presentar el proyecto de resolución sobre la elección del jefe de Estado, el secretario general de la AN y jefe de su Oficina, Le Quang Manh, señaló que, sobre la base de la Constitución, las disposiciones legales vigentes y el acta oficial de escrutinio, el Parlamento resolvió elegir a To Lam para el cargo.



La resolución fue aprobada mediante votación electrónica con el respaldo total de los diputados presentes. El resultado registró 495 votos a favor de un total de 495, reflejando un apoyo unánime por parte de la AN.



Tras la votación, se llevó a cabo la ceremonia de juramento del Presidente de la República, conforme a lo establecido en la Constitución.



En el acto, el recién elegido jefe de Estado prestó juramento, comprometiéndose a mantener absoluta lealtad a la Patria, al pueblo y a la Constitución de la República Socialista de Vietnam, así como a cumplir cabalmente las responsabilidades encomendadas por el Partido, el Estado y la ciudadanía.

El presidente To Lam presta juramento. (Foto: VNA)

Nacido el 10 de julio de 1957 en la comuna de Nghia Tru, provincia de Hung Yen, To Lam es profesor de Ciencias de la Seguridad y doctor en Derecho.



A lo largo de su trayectoria, ha sido miembro del Comité Central del Partido en los mandatos XI, XII, XIII y XIV, y miembro del Buró Político en los mandatos XII, XIII y XIV.



Ha desempeñado diversos cargos clave, entre ellos el de Presidente del país y titular del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en 2024, secretario de la Comisión Militar Central desde agosto de ese mismo año y jefe del Comité Directivo Central para la Prevención y Lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad. Asimismo, ha sido diputado del Parlamento en las legislaturas XIV, XV y XVI./.