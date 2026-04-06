Comité Permanente de Asamblea Nacional de XVI legislatura celebra su primera reunión

Hanoi (VNA) – El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam celebró hoy su primera reunión para examinar varios asuntos importantes bajo la presidencia del titular del Legislativo, Tran Thanh Man.



El comité revisó la propuesta de asignación de responsabilidades para el presidente del Parlamento, los vicepresidentes y los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura.



Asimismo, examinó el personal que se someterá a elección en la legislatura y decidió el número y la lista de vicepresidentes del Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional y de las comisiones parlamentarias, así como los miembros del dicho Consejo y de las comisiones parlamentarias.



Esa misma tarde, el Parlamento aprobó una resolución sobre la elección de los vicepresidentes de la XVI legislatura. Los 496 diputados presentes votaron a favor, aprobando a Do Van Chien, Nguyen Khac Dinh, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hong Dien, Nguyen Doan Anh y Nguyen Thi Hong para los cargos.



En la cita (Fuente: VNA)

Los legisladores también aprobaron una resolución para elegir a los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, con 487 votos a favor de los 487 diputados presentes, lo que representa un 100% de aprobación.



La Asamblea Nacional también eligió a los jefes del Consejo de Asuntos Étnicos y de las Comisiones del Parlamento de la XVI legislatura, con 493 votos a favor de los 493 diputados presentes, registrando nuevamente un consenso total.



En consecuencia, Lam Van Man fue elegido jefe del Consejo de Asuntos Étnicos; mientras Phan Chi Hieu fue elegido jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales; Phan Van Mai, jefe de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros; y Le Tan Toi, jefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores.



Los diputados también eligieron a Nguyen Dac Vinh como jefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales; Nguyen Thanh Hai como jefa de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Nguyen Huu Dong como jefe de la Comisión de Asuntos de Diputados; y Le Thi Nga como jefa de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión./.