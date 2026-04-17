Vietnam y China emiten declaración conjunta para profundizar su sociación en nueva era

Beijing (VNA) - Vietnam y China emitieron hoy una declaración conjunta en la que acordaron continuar profundizando su asociación de cooperación estratégica integral y promover la construcción de una comunidad de futuro compartido de mayor significado estratégico en la nueva era.

Beijing, 17 abr (VNA) - Vietnam y China emitieron hoy una declaración conjunta en la que acordaron continuar profundizando su asociación de cooperación estratégica integral y promover la construcción de una comunidad de futuro compartido de mayor significado estratégico en la nueva era.

La declaración conjunta fue emitida durante la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, del 14 al 17 de abril, por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.

De acuerdo con el documento, el líder partidista sostuvo conversaciones con el secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de este país, Xi Jinping; y se reunió con el primer ministro Li Qiang, el titular del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional Zhao Leji y el presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning.

En estas reuniones, ambas partes se informaron mutuamente sobre la situación de cada Partido y país, intercambiaron opiniones y alcanzaron importantes consensos sobre las relaciones bilaterales, así como sobre la situación internacional y regional en la actualidad.

Ambas partes coincidieron en que el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Comunista de China asumen la misión histórica de trabajar por la felicidad de sus pueblos, por el desarrollo de sus países y por el progreso de la humanidad.

Acordaron que mantener y fortalecer el liderazgo integral de ambos Partidos constituye la garantía fundamental para la modernización socialista en cada país y para asegurar un desarrollo sano, estable y duradero de las relaciones entre Vietnam y China, lo cual concierne al futuro de ambos países, a las relaciones entre los dos Partidos y Estados, y al desarrollo de la causa socialista en el mundo.

Ante los cambios del mundo, de la época y de la historia, ambos Partidos y Estados se esfuerzan conjuntamente por impulsar vigorosamente el desarrollo de la causa socialista en cada país, demostrando al mundo la fuerte vitalidad y las brillantes perspectivas del sistema socialista.

Ambas partes deben mantener sus ideales y voluntad, persistir en el liderazgo del Partido Comunista, seguir el camino socialista acorde con las condiciones de cada país, promover el desarrollo socioeconómico de alta calidad, fortalecer la unidad, la cooperación y el aprendizaje mutuo, profundizar continuamente la comprensión sobre las leyes de gobernanza del Partido Comunista, de la construcción del socialismo y del desarrollo humano, salvaguardar conjuntamente la causa socialista de ambos países y contribuir a la noble causa de la paz y el progreso de la humanidad.

Ambas partes consideran que Vietnam y China comparten ideales y un futuro común; desarrollar adecuadamente las relaciones bilaterales tiene un significado estratégico, global e histórico, y constituye una elección estratégica común de los países.

China subraya su política de amistad con Vietnam, considerándolo siempre una prioridad en su diplomacia vecinal. Por su parte, Hanoi reafirma que considera los lazos con Beijing como una exigencia objetiva, una elección estratégica y una prioridad de primer orden en su política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización.

Ambas partes deben heredar, proteger y promover la tradicional amistad de “camaradería y hermandad”, forjada por los Presidentes Ho Chi Minh, Mao Zedong y otros líderes predecesores, un valioso patrimonio de los dos Partidos, Estados y pueblos.

Han de persistir en abordar y desarrollar las relaciones desde una visión estratégica y de largo plazo, mantener el principio de “vecindad amistosa, cooperación integral, estabilidad duradera y orientación hacia el futuro”, el espíritu de “buenos vecinos, buenos amigos, buenos camaradas y buenos socios”, y el objetivo general de “seis más”: mayor confianza política, cooperación más sustancial en defensa y seguridad, cooperación práctica más profunda, base social más sólida, coordinación multilateral más estrecha y mejor control y solución de diferencias.

La parte vietnamita felicitó al Partido Comunista de China por el 105.º aniversario de su fundación, así como la exitosa celebración de las “Dos Sesiones” nacionales, valorando el liderazgo del Comité Central del PCCh con Xi Jinping como núcleo, que ha guiado al pueblo chino para enfrentar eficazmente riesgos y desafíos, completar los objetivos principales del XIV Plan Quinquenal y elevar la fortaleza económica, científica y tecnológica del país a un nuevo nivel. Expresó su confianza en que, bajo dicho liderazgo, China cumplirá exitosamente los objetivos del XV Plan Quinquenal.

A su vez, la parte china congratuló al Partido Comunista de Vietnam por el éxito de su XIV Congreso Nacional, las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y los Consejos Populares para el período 2026–2031, así como la elección de To Lam como secretario general y presidente de la República.

China valoró que el Partido Comunista de Vietnam, bajo el liderazgo de To Lam, ha perfeccionado continuamente la política de Renovación acorde con la práctica, ha fortalecido su liderazgo integral, ha persistido en la aplicación creativa del marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh, y ha unido y conducido al pueblo vietnamita para lograr destacados avances en la construcción del socialismo y la causa de Doi Moi, abriendo una nueva era de desarrollo para la nación.

China reafirma su apoyo a Vietnam para lograr un desarrollo próspero y un pueblo feliz, construir una economía fuerte, independiente y autosuficiente, impulsar de manera coordinada la renovación, la industrialización y la modernización, promover una integración internacional integral, desarrollar relaciones exteriores amplias y amistosas, y desempeñar un papel cada vez más importante en la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de la región y del mundo.

Ambas partes coincidieron en que, para desarrollar bien las relaciones Vietnam–China, la orientación estratégica de los máximos dirigentes de ambos Partidos es clave, la cooperación en todos los ámbitos es el motor y la amistad entre los pueblos es la base.

Tras evaluar los logros en el fortalecimiento de la confianza política, la cooperación en defensa y seguridad, la profundización de la cooperación práctica, la consolidación de la base social, la coordinación multilateral y la gestión de diferencias, acordaron seguir impulsando el objetivo de los “seis más” y promover la comunidad de futuro compartido Vietnam–China de manera profunda, sustancial y eficaz.

Convinieron en mantener contactos frecuentes de alto nivel mediante visitas, enviados especiales, líneas directas, intercambios epistolares y reuniones en foros multilaterales, con el fin de orientar el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Asimismo, abogaron por fortalecer el papel del canal partidista, impulsar la cooperación entre órganos correspondientes de ambos Partidos, especialmente en provincias fronterizas, y fomentar el intercambio de experiencias en gobernanza, lucha contra la corrupción y desarrollo nacional.

Ambas partes también acordaron fortalecer la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China, entre ambos Gobiernos y entre las organizaciones de masas, así como promover mecanismos como el Comité de Cooperación Bilateral y el diálogo estratégico “3+3” en diplomacia, defensa y seguridad pública.

Vietnam reafirmó su firme adhesión a la política de “una sola China”, reconociendo que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo de toda China.

Expresó su apoyo al desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho, su oposición a cualquier forma de actividades separatistas y su respaldo consistente el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Vietnam no desarrolla relaciones a nivel estatal con Taiwán.

Vietnam considera que las cuestiones relacionadas con Hong Kong, Xinjiang y el Tíbet son asuntos internos de China y la apoya en el mantenimiento de la estabilidad y el desarrollo en esas regiones.

China, por su parte, expresó su apoyo a Vietnam en la protección de la estabilidad social, la seguridad nacional y el desarrollo.

Ambas partes acordaron intensificar los intercambios entre sus fuerzas armadas a todos los niveles, aprovechando plenamente mecanismos como los intercambios de amistad en defensa fronteriza y los diálogos de política de defensa. Se ampliará la cooperación en áreas como trabajo político, formación de oficiales, ejercicios conjuntos, investigación, industria de defensa, visitas navales e inspecciones militares, así como en logística, medicina militar, operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y seguridad no tradicional.

La cooperación en defensa fronteriza se profundizará mediante una mayor coordinación en la gestión de fronteras, patrullas conjuntas terrestres y el fomento de la amistad entre las fuerzas de guardia fronteriza de ambos países. Las dos partes continuarán implementando eficazmente las patrullas conjuntas en el Golfo de Tonkín y ampliarán la cooperación entre sus armadas y guardias costeras, reforzando al mismo tiempo la cooperación multilateral en seguridad para promover la paz y la estabilidad regional.

Ambas partes acordaron profundizar la cooperación entre sus agencias de seguridad y aplicación de la ley, utilizando eficazmente mecanismos como conferencias ministeriales sobre prevención del delito, líneas directas entre ministros de seguridad pública y diálogos de seguridad a nivel viceministerial. Se reforzará la cooperación en seguridad, inteligencia, lucha contra el terrorismo y combate a delitos transfronterizos como fraude de telecomunicaciones, juego en línea, tráfico de drogas, trata de personas, delitos económicos y migración ilegal.

Ambas partes coincidieron en intensificar la cooperación judicial y jurídica, promover el intercambio entre ministerios de justicia, fortalecer la lucha contra la corrupción y proteger los derechos e intereses legítimos de ciudadanos y organizaciones de los dos países.

Acordaron fortalecer la articulación de sus estrategias de desarrollo y avanzar en la implementación del plan que vincula el marco de “Dos corredores, un cinturón” con la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En este contexto, ambas partes se comprometieron a impulsar el comercio bilateral en paralelo con el desarrollo de infraestructuras, la logística y la conexión de mercados, así como a promover la construcción de corredores económicos transfronterizos, centros logísticos, zonas de cooperación económica y clusters industriales en áreas fronterizas, junto con sistemas de transporte multimodal.

La cooperación ferroviaria fue identificada como un nuevo motor clave en las relaciones bilaterales. Ambas partes acordaron acelerar la conectividad de infraestructuras ferroviarias, viales y de pasos fronterizos, al tiempo que reforzarán los enlaces ferroviarios hacia Asia Central y Europa para incrementar el transporte de mercancías. Se valoró positivamente la finalización anticipada del estudio de viabilidad del ferrocarril de ancho estándar Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, y se celebró la firma de acuerdos para planificar las líneas Dong Dang–Hanoi y Mong Cai–Ha Long–Hai Phong. China expresó su disposición a apoyar a Vietnam en financiamiento, tecnología, formación y capacidad industrial, alentando además la participación de empresas con experiencia en estos proyectos.

Asimismo, ambas partes respaldaron la expansión del transporte internacional de pasajeros y mercancías por ferrocarril, con medidas para facilitar los procedimientos migratorios, ampliar el listado de bienes autorizados para el despacho aduanero y reforzar la cooperación en inspección de mercancías. También coincidieron en continuar coordinando la construcción de zonas de cooperación económica transfronteriza en Guangxi y Yunnan (China), así como en Quang Ninh y Lao Cai (Vietnam).

En cuanto a los sectores estratégicos, ambas partes acordaron profundizar la cooperación en ámbitos como la explotación de minerales clave conforme a la normativa de cada país, el desarrollo de energías limpias, la interconexión eléctrica y la promoción de energías renovables bajo principios de mercado y beneficio mutuo. Además, se comprometieron a reforzar la cooperación en seguridad nuclear y aviación civil, acogiendo positivamente la operación de aeronaves comerciales chinas en Vietnam.

En el plano económico, Vietnam y China reafirmaron su compromiso con un entorno comercial y de inversión abierto, transparente y favorable, así como con la construcción de cadenas de producción y suministro seguras y estables. Para ello, acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto y fomentar la inversión recíproca entre empresas de ambos países.

La cooperación en sectores emergentes ocupará un lugar central, abarcando la economía digital, el desarrollo verde, la manufactura inteligente, la inteligencia artificial, la tecnología cuántica, los semiconductores y el ferrocarril de alta velocidad. Ambas partes apoyaron la colaboración en ámbitos como 5G y big data, garantizando la seguridad de la información y la ciberseguridad, al tiempo que promoverán la aplicación de tecnologías digitales en la industria y la logística para facilitar la transformación de los sectores tradicionales.

En el ámbito financiero, se acordó intensificar la cooperación mediante el apoyo a proyectos conjuntos, la ampliación del uso de monedas locales en pagos, la implementación de sistemas de pago minorista con códigos QR y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante riesgos financieros. Paralelamente, se impulsarán iniciativas en código abierto, formación de recursos humanos y el intercambio de experiencias en la gestión de empresas estatales, junto con la ejecución de proyectos de asistencia al desarrollo, especialmente en sanidad, educación e infraestructuras en el norte de Vietnam.

En ciencia y tecnología, ambas partes reforzarán la coordinación de políticas y promoverán la investigación conjunta, con especial énfasis en la formación de talento en áreas como inteligencia artificial, salud, energía limpia y tecnologías digitales. También se ampliará la cooperación en propiedad intelectual, transferencia tecnológica e innovación.

En materia comercial, China acogió favorablemente los esfuerzos de Vietnam por promover sus productos en su mercado, facilitando la apertura de oficinas comerciales y apoyando a las empresas vietnamitas -especialmente del sector digital- para integrarse más profundamente en las cadenas de valor y acceder al mercado chino. Ambas partes se comprometieron a fortalecer la cooperación en inspección sanitaria y fitosanitaria, avanzar en el reconocimiento mutuo de estándares y facilitar el comercio mediante mecanismos como la ventanilla única, el programa de operadores económicos autorizados (AEO) y el desarrollo de “aduanas inteligentes”.

En agricultura, se impulsará la cooperación en semillas, ganadería, control de enfermedades, formación de recursos humanos y desarrollo rural. Ambas partes acordaron acelerar la firma del acuerdo pesquero en el Golfo de Tonkín y reforzar la cooperación en la protección de recursos marinos, búsqueda y rescate, así como en la gestión de incidentes en el mar.

La cooperación en salud continuará ampliándose, abarcando la atención médica, la prevención de enfermedades y la medicina tradicional. Asimismo, se fortalecerá la colaboración en gestión de recursos hídricos, intercambio de datos hidrológicos, prevención de desastres, protección ambiental y respuesta al cambio climático, en línea con los mecanismos regionales y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Ambas partes coincidieron en intensificar los intercambios entre pueblos, promover la amistad tradicional y ampliar la cooperación en cultura, medios de comunicación, publicaciones y cine, así como en organizaciones sociales, juventud y autoridades locales.

En turismo, se anunció el lanzamiento del “Año de Cooperación Turística Vietnam–China 2026–2027”, destacando este sector como un puente clave para el intercambio humano y el desarrollo socioeconómico. Se promoverá la coordinación de políticas, el desarrollo de productos turísticos conjuntos y la explotación de rutas compartidas, incluida la gestión del área paisajística de la cascada Ban Gioc–Detian.

En educación, ambas partes reforzarán la cooperación en formación, el intercambio de estudiantes, académicos y docentes, el desarrollo de programas de enseñanza de idiomas y la formación profesional, consolidando los vínculos entre instituciones educativas y de investigación.

Asimismo, se fomentará la cooperación entre localidades, especialmente en zonas fronterizas, mediante el fortalecimiento de mecanismos de diálogo y el impulso de intercambios prácticos.

En el ámbito internacional, Vietnam y China reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y el papel central de las Naciones Unidas. También intensificarán la coordinación en foros como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), BRICS, la Reunión Asia-Europa (ASEM) y la Cooperación Mekong–Lancang, promoviendo iniciativas globales en desarrollo, seguridad y gobernanza.

Ambas partes respaldaron la implementación del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el fortalecimiento de la integración económica regional y la coordinación para garantizar el éxito de las cumbres APEC de 2026 y 2027, además de reforzar la cooperación en marcos como ASEAN–China y Mekong–Lancang.

En relación con la cuestión marítima, ambas partes acordaron gestionar adecuadamente las diferencias y mantener la paz y la estabilidad en el Mar del Este, resolviendo disputas mediante el diálogo y conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, evitando acciones que puedan agravar la situación. También se comprometieron a impulsar negociaciones sobre delimitación marítima y cooperación conjunta, así como a aplicar de manera efectiva la Declaración sobre Conducta de las partes en el Mar del Este (DOC) y avanzar hacia un Código de Conducta (COC) sustantivo y vinculante.

Finalmente, ambas partes reafirmaron la implementación de los acuerdos sobre la frontera terrestre, fortaleciendo su gestión y promoviendo el desarrollo en las zonas limítrofes. Durante la visita, se firmaron numerosos acuerdos de cooperación en ámbitos clave.

Las dos partes coincidieron en que la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, fue un éxito, al contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y a la construcción de una comunidad de futuro compartido Vietnam–China de significado estratégico.

El dirigente vietnamita expresó su agradecimiento por la cálida acogida recibida e invitó al secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, a visitar Vietnam, invitación que fue aceptada con satisfacción./.