📝Enfoque: Crecimiento económico y bienestar social, pilares del nuevo mandato en Vietnam

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y jefe de Estado, To Lam, afirmó que impulsar un crecimiento económico rápido y sostenible, junto con la mejora del bienestar social, constituye la máxima prioridad de su nuevo mandato, con el propósito de elevar integralmente la calidad de vida de la población.

Durante su discurso de toma de posesión como Presidente de la República Socialista de Vietnam, pronunciado el 7 de abril en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, el máximo dirigente subrayó la necesidad de materializar con determinación la visión de que “el pueblo es la raíz”, promoviendo el papel central de la ciudadanía para que pueda disfrutar plenamente de los frutos del desarrollo.

Este principio, afirmó, tiene profundas raíces en el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh. Hace más de ocho décadas, inmediatamente después de la fundación de la República Democrática de Vietnam -hoy República Socialista de Vietnam-, el prócer vietnamita subrayó que el objetivo supremo del nuevo Estado era garantizar tanto la independencia nacional como el bienestar del pueblo. En su “Carta a los Comités Populares de regiones, provincias, distritos y aldeas”, publicada el 17 de octubre de 1945 en el periódico Cuu Quoc, expresó claramente que: “Si el país es independiente pero el pueblo no disfruta de la felicidad y la libertad, la independencia no tendría sentido alguno”, una idea que continúa orientando la visión de desarrollo del país hasta la actualidad.

Esta orientación también ha sido reiterada en los congresos del Partido Comunista. Los documentos del XIII Congreso incorporaron el concepto de que el pueblo “disfrute” de los logros del desarrollo al lema “el pueblo sabe, discute, hace, comprueba, supervisa y disfruta”. Por su parte, el XIV Congreso reafirmó que el pueblo es el centro, el sujeto, el objetivo y la fuerza motriz del desarrollo nacional. En consecuencia, todos los lineamientos y políticas deben orientarse a mejorar la vida material y espiritual de la población; garantizar su derecho a ser dueño; respetar, escuchar y apoyarse en el pueblo.

En este sentido, se subrayó que la confianza del pueblo hacia el Partido no se basa en las palabras, sino en los hechos: en la equidad en el acceso a los beneficios del desarrollo, en los resultados de la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y en la resolución oportuna y exhaustiva de sus inquietudes justificadas.

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es uno de los indicadores más relevantes para medir el desarrollo económico de un país. El aumento de este indicador en Vietnam entre 1990 y 2026 refleja una mejora rápida y sostenida de la calidad de vida de la población: de apenas 121,72 dólares en 1990 pasó a más de 5.000 dólares en 2025, mientras que el objetivo para 2026 es alcanzar los 5.500 dólares.

Con el objetivo de que nadie se quede atrás, el Ministerio del Interior ha otorgado subsidios regulares a cerca de cuatro millones de personas en todo el país. El presupuesto estatal destinado a la implementación de políticas de asistencia social asciende a aproximadamente 85,4 millones de dólares al mes.

La reducción sostenible de la pobreza constituye otro indicador clave para materializar la política de que “el pueblo disfrute de los frutos del desarrollo”. En 1993, el porcentaje de hogares pobres en Vietnam era del 58,1%; para 2023, esa cifra se redujo al 2,93% según el estándar de pobreza multidimensional, y descendió a alrededor del 1,9% en 2024. En 2025, el país logró reducir a más de la mitad el número de hogares pobres y en situación cercana a la pobreza en comparación con 2021.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, pronuncia su discurso en el primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura (Foto: VNA)

Entre las iniciativas de apoyo a las personas en situación vulnerable, en los últimos años se han construido más de 1,7 millones de viviendas en todo el país. En particular, la campaña intensiva de 450 días y noches -desarrollada desde octubre de 2024 hasta finales de 2025- cumplió sus objetivos antes de lo previsto, al garantizar apoyo habitacional a personas con méritos, familias pobres y comunidades de minorías étnicas, además de eliminar viviendas temporales o en mal estado.

En el ámbito educativo, Vietnam completó en 2017 la universalización de la educación preescolar para niños de cinco años. Actualmente, las 34 provincias y ciudades han alcanzado el estándar de universalización de la educación primaria, con una tasa del 100%. La inversión anual en educación se sitúa entre el 17% y el 19% del presupuesto total, un nivel comparable con el de Estados Unidos (13%), Indonesia (17,5%) y Singapur (19,9%).

En 2025, el sector sanitario también registró avances significativos: el seguro médico cubre al 95,15% de la población; el país cuenta con 15 médicos y 34,5 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes, y la esperanza de vida promedio alcanza los 74,8 años.

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam fijó objetivos clave para la próxima etapa de desarrollo, entre ellos una tasa media de crecimiento del PIB de al menos el 10% anual para el período 2026-2030 y un PIB per cápita cercano a los 8.500 dólares para 2030.

En este contexto, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura tiene la misión de concretar las directrices y políticas del Partido en la construcción del país y en la mejora de la vida de la población, así como de traducir rápidamente la confianza de los votantes en decisiones políticas prácticas.

El 31 de marzo de 2026, durante una conferencia nacional de balance del trabajo electoral, To Lam subrayó que el éxito de una elección solo se considera completo cuando se traduce en la eficacia del nuevo mandato. En ese sentido, afirmó que la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031 deben ser órganos cercanos al pueblo y promover la innovación, la acción y la eficiencia.

Con ese espíritu, el primer período de sesiones de la XVI Legislatura ha abordado tanto el perfeccionamiento del personal dirigente como el trabajo legislativo y la toma de decisiones sobre asuntos fundamentales del país.

El secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de la Oficina parlamentaria, Le Quang Manh, informó que el proceso de preparación del personal para 39 cargos de alto nivel se lleva a cabo de forma estricta y sistemática. Asimismo, señaló que la actividad parlamentaria busca elevar su calidad desde el inicio del mandato, con debates profundos sobre los problemas urgentes relacionados con el sustento de la población, el perfeccionamiento de políticas acordes con las demandas de la realidad y la rápida aprobación de planes quinquenales para sentar las bases del objetivo de crecimiento de dos dígitos. /.